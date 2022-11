Vera Gemma contro l’amore della sua vita: “Arresto per violenza domestica”

Vera Gemma ospite nella trasmissione di Francesca Fagnani Belve si è lasciata andare a confessioni davvero assurde. La donna è senza freni su Rai2. Ecco cosa ha dichiarato.

Belve è una trasmissione in onda su Rai2 in seconda serata condotta dalla giornalista Francesca Fagnani. Lo show è sicuramente strutturato in modo tale da far confessare alle sue ospiti i segreti più intimi ed è improntato sull’assoluto vincolo di sincerità.

Vera Gemma, invitata nel programma il nove novembre, ha raccontato qualcosa in più sulla sua personalità, sul suo rapporto con gli uomini e la femminilità. Vera, figlia del celebre attore Giuliano Gemma, conosciuta per la sua irriverenza e schiettezza non ha mancato l’occasione di essere più onesta possibile anche in questa intervista.

Il risultato è una serie di confessioni che hanno lasciato il pubblico ed il popolo del Web letteralmente senza parole. Quelle di Vera, invece, hanno destato comunque non poche polemiche essendo davvero controverse. Ma vediamo nel dettaglio ciò che ha dichiarato.

L’intervista di Vera Gemma a Belve

L’attrice si è sfogata nel salotto della Fagnani facendo delle dichiarazioni ironiche e molto forti. Riguardo al suo rapporto altalenante con il suo ex Jeda ha detto: “Mi hanno arrestato per violenza domestica. L’ho menato”.

E ancora svela: “Sono stata arrestata a Las Vegas per violenza domestica, stavo litigando col padre di mio figlio: lui ha chiamato per un cerotto ed in camera è piombata la security ed ho passato un giorno e una notte in carcere. Là ho conosciuto personaggi meravigliosi, poi ho pagato 3 mila dollari di cauzione e sono uscita. Altri reati? Un po’ cleptomane da piccola, ho rubato un po’ di rossetti”.

Vera Gemma ha parlato dei legami con gli uomini e del suo rapporto con il sesso. Ho menato gli uomini, accade quando vado fuori di testa, non da mandarli all’ospedale, ma un calcio mi è capitato. Quando non capiscono perdo la pazienza. Un uomo mi ha detto ‘mi hai menato in aeroporto’, ma se l’è cercata! Era Jedà, sì. Litigavamo su cose che non voleva capire, poi mi ha minacciata, ha detto che mi avrebbe sputtana*a. Ed io gli ho detto: ‘Ti ammazzo, ti corco di botte!’”.

L’attrice ha anche confessato il suo passato con le droghe: “Ho provato tutte le droghe, la differenza fra me e gli altri è che io lo dico. Ho provato più o meno tutte, non mi sono fatta mancare niente. Ma le provavo quando stavo bene, non ho mai usato la droga come anestetico del dolore, i miei dolori me li sono sentiti tutti. Ma non ho mai sentito nessuna dipendenza verso nessuna droga”.

L’intervista procede veloce soffermandosi su alcune proposte particolari che avrebbe potuto ricevere nel tempo. La donna ha detto: “Proposte indecenti? Qualcuna l’ho accettata. C’era uno a Los Angeles che mi invitava a cena e voleva passare del tempo con me. Mi faceva dei regali e sganciava ogni tanto del cash. A livello fisico non pretendeva tanto, facevamo cene, parlavamo e mi chiedeva: ‘Ma questo mese ce li hai i soldi per l’affitto?’. Io dicevo no e mi sganciava il cash”.

Estremamente libera, Vera Gemma ha ammesso di aver dormito con oltre 60 uomini e ha affermato: “Ormai ho perso il conto, non mi sono mai sentita così importante da non dovermi donare a qualcuno”. L’attrice ha anche avuto esperienze omosessuali: “Ti devi sentire put*ana per mandare queste energie agli altri”.

Insomma, Vera Gemma anche questa volta ha deciso di non nascondersi dietro inutili profezie.