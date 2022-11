Francesco Totti ‘abbandonato’ a processo: rischia di perdere | Ecco perché

Perfino l’avvocato che si sta occupando del divorzio più chiacchierato della stagione ha detto basta di fronte ai continui botta e risposta fra Ilary Blasi e Francesco Totti, o almeno così sembra a giudicare dalla sua recente dichiarazione.

È arrivato un nuovo colpo di scena nella separazione ancora in corso tra Francesco Totti e Ilary Blasi tra cui come sappiamo ci sono stati una serie di conflitti conseguenti all’annuncio della separazione arrivato lo scorso 11 luglio e da cui si è scatenato un vero e proprio putiferio mediatico.

L’11 novembre è prevista la seconda udienza del procedimento messo in atto per la per la restituzione degli orologi Rolex, di cui come ricorderete Francesco Totti ha parlato nella famosa intervista al Corriere della sera. La prima udienza è stata vinta da Ilary Blasi, ma nel frattempo Annamaria Bernardini de Pace, l’avvocato che rappresentava l’ex Capitano della Roma ha lasciato l’incarico, a sorpresa di tutti. Ma quali sono stati i motivi? Ecco cosa è successo.

A parlare della questione è Dagospia uno dei portali di costume per eccellenza nel mondo dello spettacolo che ha parlato del fatto che l’avvocatessa si era accordata per una certa cifra da corrispondere a Ilary Blasi ma Francesco Totti non era concorde e per questa ragione Annamaria Bernardini De Pace ha lasciato l’incarico.

In aggiunta a questa notizia, il magazine di Roberto D’Agostino, ha parlato anche di Noemi Bocchi, ormai l’ufficiale compagna di Francesco Totti, che si sarebbe opposta a sua volta.

Separazione consensuale bocciata per volere dell’entourage di Totti

La seconda udienza del dibattimento per il divorzio più discusso di questa stagione, quello tra Ilary Blasi e Francesco Totti è vicina e sembra però che stiano sorgendo nuovi problemi, su Dagospia leggiamo: “Pronti per l’udienza dell’11 novembre. Dopo sudati incontri, compromessi e mediazioni, l’avvocatessa meneghina avrebbe trovato un accordo sulla cifra economica da corrispondere alla Blasi.

Quindi: niente separazione giudiziale, con le mutande sporche da lanciare in un’aula di tribunale, sotto i riflettori di tv, giornali e social? Manco per il c***. La separazione consensuale portata a buon fine da Bernardini de Pace e Simeone è stata bocciata dall’entourage di Totti (Noemi, il legale Conte), Pupone compreso.”

Queste, invece, le parole di Annamaria Bernardini De Pace:

“Il nostro accordo prevedeva solo che lo rappresentassi in sede stragiudiziale, quindi quando l’avvocato Alessandro Simeone (avvocato di Ilary Blasi) ha presentato la richiesta di separazione il nostro rapporto è finito. Non mi occupo infatti anche delle cause che riguardano borse, scarpe, gioielli e orologi. Ci siamo accordati consensualmente”.

Per adesso tuttavia tra Francesco Totti e Ilary Blasi non vi è alcun accordo consensuale e la separazione giudiziale si discuterà a marzo del 2023.

Restiamo in attesa di scoprire nuovi capitoli di questa vicenda che molto probabilmente riempirà le pagine di gossip ancora per molto.