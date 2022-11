Tragico lutto per Andrea Cerioli: “È volata in cielo…” | il dolore insopportabile

Andrea Cerioli parla del lutto devastante e del vuoto lasciato dalla drammatica perdita, che negli anni non è mai riuscito a colmare. Il dolore è ancora vivo in lui e le sue parole hanno fatto emozionare il web.

Andrea Cerioli è un influencer italiano conosciuto per la sua partecipazione a Uomini e Donne, Grande Fratello e Isola dei Famosi.

Al programma di Maria De Filippi l’influencer bolognese ha trovato l’amore incontrando Arianna Cirrincione: il suo trono è stato uno dei più brevi nella storia del programma, perché fin dal primo sguardo con Arianna, Andrea ha capito che era lei la donna che cercava.

Dopo solo poche esterne, infatti, ha confessato di essersi innamorato e ha espresso alla conduttrice la volontà di lasciare il programma mano per mano con la corteggiatrice.

I due ancora oggi sono legati da un rapporto indissolubile e molto travolgente, la loro relazione è riuscita anche a superare la distanza mentre lui è stato un naufrago nelle Honduras per via della sua partecipazione all’Isola dei Famosi.

Tra le sue esperienze televisive, però, quella del Grande Fratello è stata segnata da un tragico lutto avvenuto al di fuori della casa: lei, la colonna portante della sua famiglia, è venuta a mancare mentre Andrea era un concorrente, lasciando un vuoto incolmabile nella sua vita. Ecco cosa è successo.

La drammatica perdita

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello, Cerioli è stato informato di una tragica notizia avvenuta al di fuori del programma: solo pochi giorni dall’ingresso nella casa più spiata d’Italia, la sua amata mamma è venuta a mancare.

Ricordiamo le strazianti parole scritte sui social dopo aver saputo della tragica notizia, che ancora oggi commuovono il web:

“La mia mamma è volata in cielo… Oggi gli angeli hanno ricevuto un bel regalo. Ti amo mamma. Guardami…”

La donna da anni combatteva contro una brutta malattia, che l’ha strappata per sempre dalla sua famiglia. Il dolore dell’ex tronista di Uomini e Donne è stato talmente grande che a distanza di tempo è ancora vivo in lui. La donna ha lasciato un vuoto incolmabile nel suo cuore e Andrea non perde occasione di ricordarla con le lacrime agli occhi.

Anche durante la sua ultima esperienza nei panni di naufrago all’Isola dei Famosi, Cerioli ha parlato dello splendido rapporto che li legava, raccontando a cuore aperto quanto abbia sofferto quando è volata in cielo. Il dolore è straziante e ha creato una ferita aperta che brucia ancora nel cuore di Andrea.