Dopo “L’Isola dei Famosi” il dramma che ha colpito una naufraga. Confessione agghiacciante

Una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi racconta di una bruttissima perdita. Ecco cosa ha confessato.

L’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi” è stata una delle più seguite di sempre. Grazie alla conduzione di Ilary Blasi e all’appoggio degli ironici opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria il programma ha avuto un ottimo successo sia sul versante ascolti sia su quello del riscontro social.

Tanti sono stati i protagonisti di questa lunghissima edizione conclusasi a fine giugno poco prima dell’inizio del palinsesto televisivo estivo. L’Isola dei famosi ha visto la vittoria dell’attore Nicolas Vaporidis, sicuramente il favorito di tutta l’edizione. L’uomo è stato capace di resistere in condizioni difficilissime per oltre tre mesi e, allo stesso tempo, è riuscito a contribuire al bene comune per tutti i concorrenti.

La sua tenacia e forza di volontà non sono passate inosservate ed è per questo che il pubblico lo ha eletto indiscusso vincitore. Tuttavia, l’edizione da record ha avuti molti personaggi importanti che hanno fatto discutere. Tra questi ci sono sicuramente i fratelli Tavassi che con la loro dissacrante ironia sono riusciti a conquistare tutto il pubblico. Purtroppo, i due hanno subito le problematiche del prolungamento del programma ma, comunque, sono impressi nel cuore degli spettatori.

Lory del Santo è stata un’altra protagonista assoluta del reality ma a causa di alcune strategie di gioco ha attirato verso sé le antipatie di molti dei concorrenti e parte del pubblico che non ha premiato la sua partecipazione facendola eliminare poco tempo prima la messa in onda della finale.

La scelta dei partecipanti al reality è stata davvero vincente considerando il lungo periodo di programmazione che “L’isola dei Famosi” ha avuto. I concorrenti si sono dimostrati molto partecipativi e attivi.

C’è chi dice siano stati, forse, troppo coinvolti se si tiene conto che l’inviato Alvin è stato, spesso, costretto a placare i loro animi accesi. È per questa ragione, probabilmente, che Vaporidis ne è venuto fuori vincente oltre che per il suo essere diplomatico e paziente, qualità attribuibili a veri e propri leader.

La confessione di una concorrente

Tra i vari concorrenti non abbiamo ancora nominato un altro importante personaggio che al suo ritorno dall’Honduras ha fatto una dolorosa confessione. Stiamo parlando di Floriana Secondi che ha fatto parlare di sé per il suo carattere esplosivo e molto diretto. La donna è stata sicuramente una partecipante molto dinamica ma che a causa della sua schiettezza ha litigato con molti dei suoi colleghi.

Al ritorno dal reality Floriana ha dichiarato, in una lunga intervista con Silvia Toffanin a Verissimo, qualcosa di davvero triste. La donna parla di una dolorosa perdita che l’ha colpita durante il programma e della quale è venuta a conoscenza dopo essere tornata in Italia. Grazie all’amore e al supporto del suo compagno è venuta fuori da un periodo buio per rinascere con una nuova, genuina, compagnia.

Floriana Secondi dichiara: “Ho perduto tre gatti quando ho fatto l’Isola, uno mi è morto in clinica, c’è stata una strage al mio rientro all’Isola”. E aggiunge: “Il mio compagno mi ha regalato un cane perché mi conosce bene, sa quello che desidero”. Con l’uomo ed il suo amato ha raggiunto l’equilibrio perfetto a dispetto di tutte le male lingue che accusano il compagno di essere molto freddo.

A tal proposito Floriana Secondo ha rilasciato un’intervista a Pomeriggio Cinque in cui spiega la sua posizione circa i comportamenti del suo fidanzato. La donna ammette. “Quando sei ragazzino, a venti anni, stai sempre a smanacciare, a baciare anche davanti a tutti, a quarantacinque anni io e lui sessanta cerchiamo di essere un po’ più modesti, rispetto anche alle persone che ci sono in giro e quando siamo da soli facciamo tutto quello che ci viene da fare, ecco”

Non c’è bisogna di dimostrare troppo. Floriana sa che può contare sempre sul suo compagno e l’aiuto dimostratale durante e dopo l’Isola dei Famosi ne è un valido esempio.