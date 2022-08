Michelle Hunziker “Due bei maschietti!”: lo scatto che ha fatto impazzire tutti. La gioia è alle stelle

Michelle Hunziker ha condiviso una dolcissima foto sul suo profilo Instagram che sta facendo sognare i suoi follower.

I fan di Michelle Hunziker sono in fibrillazione per la meravigliosa foto che la showgirl ha condiviso sui suoi profili social. Due maschietti insieme alla donna e alle sue figlie: la famiglia si sta allargando?

D’altronde, dopo la separazione con Tommaso Trussardi, la Hunziker si merita un po’ di felicità. L’amore tra i due sembrava indistruttibile, ma lo scorso gennaio la coppia ha annunciato la separazione. Ora sembra ormai confermato che lei e Giovanni Angiolini, il chirurgo col quale era stata beccata più di una volta, si siano lasciati.

Nonostante gli amici di lui sostengano che i due non solo stiano ancora insieme, ma che addirittura siano più affiatati che mai, le notizie sembrano ormai confermare la loro rottura. Sembra poi che l’addio non sia stato dei più tranquilli: Giovanni Angiolini avrebbe lanciato delle frecciatine alla sua ex su Instagram. I due non ancora ancora commentato il gossip che li riguarda, ma sembrerebbero trovarsi in posti diversi.

Se Michelle, infatti, si trova a Milano dove ha ricominciato la sua vita lavorativa, il chirurgo è tornato in Sardegna a godersi il bellissimo mare dell’isola. Gli amici di lui sostengono che l’uomo aprirà uno studio anche a Milano, proprio per stare vicino a Michelle Hunziker. Sarà vero? Lo scopriremo solo nei prossimi mesi.

Nel frattempo la showgirl festeggia la gravidanza di sua figlia Aurora: Eros e Michelle diventeranno presto nonni. La donna era stata beccata proprio a inizio agosto ad acquistare un test di gravidanza insieme alla figlia, e sul web si rincorrevano le ipotesi: sarà della mamma o della figlia? Alla fine è arrivato il grande annuncio che ha fugato ogni dubbio: Aurora aspetta un bambino.

Michelle Hunziker e i due maschietti

Aurora non è la sola a condividere importanti novità: Michelle Hunziker ha pubblicato uno scatto con le sue due figlie, Sole e Celeste, e “due bei maschietti” vicini a lei. Ma chi sono questi due bambini e cos’hanno a che fare con la showgirl?

“My secret sons!! Chi sarà il padre?” scrive Michelle. È presto detto: i bambini sono figli di amici. I due gemelli posano insieme alla showgirl e alle sue due figlie in una dolcissima foto, in cui troviamo la donna sorridente e felice. Prima di riprendere il lavoro, la showgirl ha portato le figlie e i due amichetti a divertirsi in un parco a tema, insieme a una coppia di amici storici.

Insomma, niente gravidanza per Michelle. Ora il dubbio rimane sulla sua relazione con Giovanni Angiolini: i due si sono davvero lasciati o hanno ragione gli amici? Solo il tempo ce lo saprà dire.