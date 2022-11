Lino Banfi, confessione sconcertante su Massimiliano Gallo “Ecco chi è davvero”

Lino Banfi ha confessato qualcosa di personale sull’attore Massimiliano Gallo, protagonista di una nuova fiction Rai. Le parole sono rivelatorie!

L’attore napoletano Massimiliano Gallo sta sicuramente vivendo un periodo d’oro dal punto di vista lavorativo. Dopo aver partecipato a fiction di grande popolarità come I Bastardi di Pizzofacolcone e Imma Tarantani – Sostituto Procuratore è diventato il principale protagonista di una nuova serie Rai intitolata: “Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso”.

Con questo ruolo Massimiliano si è affermato come uno dei più apprezzati attori del momento con grande gioia dei suoi amici colleghi e di tanti ammiratori che hanno seguito la sua carriera nel tempo. Tra questi vi è anche Lino Banfi che sembra condividere con lui un legame particolare come testimoniato da un video girato in rete.

Intanto, il personaggio che Massimiliano sta interpretando, Vincenzo Malinconico, sta generando molti apprezzamenti ed è un protagonista importante della letteratura. Infatti, la fiction è tratta dai romanzi di Diego De Silva che parla di un avvocato, appunto, molto imbranato sia sul lavoro che in amore ma che comunque riesce sempre a cavarsela grazie alla sua personalità.

La fiction Rai sta andando molto bene in termini di ascolto e pubblico e tanti colleghi di Massimiliano si sono congratulati con lui mentre si vocifera la possibilità di una seconda stagione. Tra i Vip che hanno voluto mandare un messaggio a Massimiliano c’è proprio Lino Banfi che sembra conoscerlo molto bene.

Il video di Lino Banfi per Massimiliano Gallo

Lino Banfi ha deciso di far arrivare tutto il suo amore, insieme a sua figlia Rosanna, all’attore Massimiliano. L’uomo ha raccontato in un tenero video l’infanzia condivisa da Rosanna e Massimiliano e il legame molto profondo che lega le due famiglie, Banfi e Gallo, ecco chi è davvero per lui, una persona speciale alla quale è molto affezionato.

Lino deve essere stato molto vicino al padre di Massimiliano, Nunzio Gallo star della musica italiana di un tempo, e per questo che ha dedicato un messaggio di incoraggiamento all’attore della nuova fiction Rai.

A sorpresa nel videomessaggio è arrivato anche Clementino, rapper e giudice di The Voice Senior, che lo saluta con il suo solito fare ironico e giocoso. Banfi lo invita a togliere il cappello tratto distintivo del cantante e Clementino proprio per rispetto di Massimiliano lo fa e lo saluta con grande calore.

Gallo ovviamente è rimasto davvero colpito da questo video e ha percepito tutto l’amore della famiglia Banfi. Infatti, l’attore lo ha commentato con una dedica speciale proprio al nonno più amato e conosciuto d’Italia con queste dolcissime parole: “Grazie Lino, sei patrimonio dell’umanità”.

Intanto, dopo la messa in onda della prima stagione ecco che potrebbe essere confermata la seconda parte della fiction Vincenzo Malinconico – avvocato d’insuccesso.