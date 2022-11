Michelle Hunziker a cuore aperto: “Un grande dolore…” parole forti della conduttrice

Michelle Hunziker si confessa sui suoi social parlando a tu per tu con i suoi followers. Le reazioni sono sincere e commuovono tutto il web. Al centro del discorso c’è la separazione.

Dopo oltre dieci anni di relazione Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati nel gennaio 2022. La loro unione sembrava veramente indissolubile coronata da due figlie splendide: Sole e Celeste. Purtroppo, le cose non sono andate bene e Michelle e Tomaso hanno preso strade diverse.

Tuttavia, gli ex coniugi sono rimasti in buoni rapporti soprattutto per il bene delle figlie tanto da far credere che ci potesse essere una sorta di riconciliazione mai veramente confermata dai diretti interessati.

In verità, recentemente Michelle Hunziker è stata in vacanza in Svizzera e alle Dolomiti e dopo aver fatto ritorno a Milano ha pubblicato un video particolare in cui elogiava la sua indipendenza nella grande città e tutti i traguardi raggiunti nel tempo. Una frecciatina al matrimonio con Trussardi? Si dice che tra i due fosse finita soprattutto per le limitazioni di Tomaso, forse troppo restrittivo su alcune questioni.

Intanto, sembra che non abbia mai visto di buon occhio la riappacificazione con il suo primo marito Eros Ramazzotti con il quale pare aver stabilito un bellissimo rapporto di amicizia. La conduttrice, comunque, è abituata a gestire una famiglia allargata dopo aver subito le difficoltà correlate a ben due separazioni.

Michelle Hunziker ha deciso di dedicare un po’ di tempo ai suoi followers creando un box di domande a cui rispondere. Le confessioni sono a cuore aperto.

Le affermazioni di Michelle Hunziker

Una sua seguace ha inviato un messaggio di apprezzamento alla Hunziker scrivendo: “Ho avuto una brutta depressione per essermi separata dopo 30 anni. Tu mi hai dato tanta forza». Michelle, di tutta risposta, replica commossa «Ti abbraccio forte».

La Hunziker approfondisce la sua esperienza specificando qualcosa di privato: «La separazione rappresenta un grande dolore. E dopo il lutto è scientificamente provato che davvero è la cosa che può stressare di più l’essere umano, per cui ti capisco benissimo.

Ti voglio tanto bene e sappi che il tempo guarisce tutto e prima o poi riuscirai a vedere tutto col sorriso, riempiedo il tuo cuore dei momenti più belli che hai vissuto in questi anni di matrimonio, vedrai… sarà cosi e salverai tutte le cose belle»

Affrontare due separazioni non è stato per nulla semplice per Michelle ma la donna anche qui consiglia qualcosa di molto saggio ai suoi ammiratori, ossia: «E proprio come me, con una bella memoria selettiva, togli il brutto e salvi il bello».