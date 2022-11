Alessandro Gassman fa qualcosa di incredibile, è arrivato in Giappone!

Aspettando le novità sull’avanzamento dei suoi progetti lavorativi, l’attore ci regala uno scoop a dir poco sensazionale.

Alessandro Gassman è un figlio d’arte che è riuscito a crearsi una carriera spettacolare ed essere uno degli attori italiani più premiati e adorati, uscendo “dall’ombra” del padre.

Da anni ormai Gassman intrattiene il pubblico con le prime serate Rai Uno e tra le fiction a cui ha preso parte quella più attesa è indubbiamente “I Bastardi di Pizzofalcone”, che andrà in onda nel 2023. Il finale di stagione ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso e non vediamo l’ora di guardare il seguito.

Maurizio de Giovanni è l’artefice di questa serie tv, così come lo è di altre fiction famose: “Il Commissario Ricciardi” e “Mina Settembre”. Ma questa serie prima di entrare nelle case degli italiani tramite schermo, era conosciuta attraverso le pagine dei romanzi omonimi.

I fan dello scrittore non potevano assolutamente perdersi la loro opera preferita trasformata in serie tv. E chi ha conosciuto “I Bastardi” con la fiction, di certo ha anche acquistato i libri per avere le idee più chiare e trovare più approfondimenti grazie ai due mezzi diversi di divulgazione dell’opera: cartaceo e video.

Massimiliano Gallo, Simona Tabasco, Gassman e tutti gli altri attori del cast sono ospitati dalla città di Napoli, dove verrà girata la nuova stagione. Alessandro Gassman è un attore moderno ed usa i suoi canali social per approfondire il legame tra lui e i suoi fan e per informarli di eventuali notizie bomba. Come l’ultima che teletrasporta Gassman oltreoceano.

Alessandro arriva nel paese del Sol Levante

I film a cui l’attore romano ha preso parte come protagonista e non sono moltissimi e tutti loro sono una promessa di successo grazie alle sue doti attoriali. Ad esempio, “Croce e Delizia”, uscito nelle sale cinematografiche nel 2019 e disponibile sulla piattaforma streaming “Netflix”.

Il tema centrale della commedia è l’omosessualità, ma vista e vissuta non da dei giovani ragazzi che ancora devono scoprire chi sono realmente (trama usata spesso per questo genere di film) bensì da due uomini adulti fatti e completi, con vite “regolari” e già ancorate da tempo in relazioni familiari e sentimentali.

I due uomini in questione sono interpretati da Alessandro Gassman e Fabrizio Bentivoglio che con il loro annuncio alle rispettive famiglie porteranno squilibri e dubbi per giungere ad una realtà celata. E finalmente il film è atterrato anche in Giappone! Un titolo imperdibile.