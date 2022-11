Harry e Meghan derisi e ridicolizzati. Ecco come si sono ridotti “i duchi del Sussex”

Una famosa giornalista ha deriso e messo in ridicolo la coppia formata da Harry e Meghan, mostrando al pubblico dei dettagli privati del loro modo di vivere.

I coniugi del quale si parla sempre più spesso, in tutto il mondo, sono Harry e Meghan. Le stampe inglesi e americane si dedicano molto al gossip riguardante questa coppia, incuriositi dai loro rapporti con i parenti che vivono in Inghilterra ed affamati sempre di più di scoop succulenti.

Tutti ormai conosciamo i punti di vista dei duchi del Sussex e sappiamo che Harry ha preso la decisione di prendere le distanze dalla famiglia reale e dalla sua monarchia, frequentando solamente il padre Re Carlo III, di tanto in tanto.

Da molti anni, la coppia vive negli USA, in California, con i loro due figli Archie Harrison e Lilibet Diana. Una scelta fatta da due persone adulte e ragionevoli, e quindi meritevole di lode. Tuttavia, c’è qualcuno che non vuole mollare la presa su questa coppia tanto discussa.

Tina Brown: la giornalista che ha il dente avvelenato contro i duchi del Sussex

A sputare sentenze per ogni minima decisione presa da Harry e Meghan è, ancora una volta, la giornalista britannica Tina Brown, molto conosciuta per essere stata la direttrice di magazine influenti come Vanity Fair e il New Yorker.

Poco tempo fa, la Brown ha rivelato ai suoi lettori che la coppia sarebbe considerata come “i poveri di Hollywood”, dal momento che il patrimonio non è così entusiasmante. Uno stile di vita che poco si addice, secondo la giornalista, a chi ha discendenze nobili, soprattutto per quanto riguarda Harry.

Si sta parlando di un patrimonio stimato 22 milioni di dollari, una cifra che fa gola a chiunque, ma non adatta a VIP di tale portata e che abitano a Montecito, la sfarzosa zona a nord di Los Angeles. Ad esempio, in questo quartiere ci abita anche la famosissima conduttrice televisiva, e grande amica della coppia, Oprah Winfrey, che nel suo conto in banca può trovare la cifra di ben 2,5 miliardi di dollari.

La giornalista ha anche messo in luce che Meghan Markle e Harry Windsor vivono in un’abitazione non proprio in linea con il luogo. Ha svelato, infatti, che i duchi del Sussex abitano in un semplice cottage a Montecito, mentre i loro vicini di casa si godono le loro mega ville da ricconi. Per questo motivo, gli sposi avrebbero deciso di trasferirsi a Hope Ranch, un quartiere di Santa Barbara.

Ma anche questa decisione non va giù a Tina Brown e, infatti, ha puntualizzato che lì abita Elon Musk, l’imprenditore ultramiliardario, insinuando che: “Forse Meghan cerca qualcosa di più che una nuova casa. Elon Musk è ancora single. Non aggiungo altro…”

Insomma, la Brown non perdona.