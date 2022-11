Alberto Matano: che brutta figura! La situazione è imbarazzante, pubblico esterrefatto

Guillermo Mariotto si è reso protagonista di una situazione davvero imbarazzante a La vita in diretta: che figuraccia per lui! Un comportamento troppo eccessivo che ha richiesto l’intervento di Alberto Matano. Il pubblico è rimasto senza parole.

Guillermo Mariotto, uno dei giudici di Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci, si è ritrovato protagonista di una situazione davvero incresciosa che ha infastidito persino Alberto Matano. I due si conoscono proprio dal programma di ballo e il giornalista si è lasciato sfuggire la sua indignazione per l’accaduto.

Mariotto è stato di recente al centro di un’altra polemica relativa al fatto che il giudice potesse essere “comprato” per alzare i voti durante il programma di ballo. La confessione era arrivata da Giampiero Mughini: i due erano andati a cena insieme e stranamente nelle puntate successive Mariotto si era ammorbidito. Il giudice non ha commentato l’accaduto, ma di certo questa bizzarra confessione ha insinuato molti dubbi nel pubblico circa la correttezza del programma e dei giudici.

Guillermo Mariotto: che imbarazzo!

Guillermo Mariotto è tra i giudici più discussi di Ballando con le stelle per i suoi modi eccentrici e molto diretti di giudicare i concorrenti. Anche se parte del suo comportamento fa parte del personaggio, gli episodi che lo riguardano non passano mai inosservati.

In una delle ultime puntate de La vita in diretta condotta da Alberto Matano, Mariotto ha scatenato grosse polemiche per via del suo comportamento. Matano ha dovuto riprenderlo in diretta, davanti a tutta Italia, a causa delle sue azioni.

Insieme a Matano, Mariotto e altri stavano discutendo delle ultimi esibizioni del programma di ballo, scambiandosi opinioni in particolare sul percorso di Rosanna Banfi, la figlia del famoso Lino. Il giudice si è comportato in maniera davvero maleducata e Matano è andato su tutte le furie, anche se è riuscito a controllarsi, seppur con fatica.

Mariotto infatti non sembrava molto interessato alla discussione, visto che si è messo a guardare il cellulare per passare il tempo, scorrendo probabilmente la home di qualche social e rispondendo a dei messaggi. Tutto questo di fronte alle telecamere di Rai 1, a un pubblico attonito e a un Matano incredulo.

“Basta telefono, eh! Già l’altra sera hai rubato il mio!” ha esclamato il giornalista, lanciandogli un’occhiataccia. La frase sembrava ironica ma nascondeva in realtà molto fastidio, visto che nessuno dei due poi l’ha buttata sul ridere. Matano è rimasto molto deluso dal disinteresse di Mariotto, che si è messo a pensare ai fatti suoi senza porsi problemi. Una vera mancanza di rispetto sia nei confronti del pubblico che di Matano stesso.