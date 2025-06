Splitsville: una commedia scatenata su amore aperto, tradimenti e caos emotivo irresistibile

Due coppie, un divorzio, un matrimonio aperto e le conseguenze imbarazzanti che nessuno avrebbe previsto

Il trailer di Splitsville ha debuttato con grande clamore, presentando una commedia frizzante e irriverente che mette al centro relazioni aperte e conseguenze disastrose. Diretto da Michael Angelo Covino – reduce dal successo indie de The Climb – e scritto insieme a Kyle Marvin, il film promette risate ma anche riflessioni sui confini del desiderio e della fedeltà .

La storia inizia quando Ashley (Adria Arjona) annuncia al marito Carey (Kyle Marvin) che vuole il divorzio e ha tradito. Carey si rivolge agli amici Julie (Dakota Johnson) e Paul (lo stesso Covino) per conforto, ma scopre che la loro relazione “perfetta” è in realtà un matrimonio aperto. Da quel momento, le dinamiche di confidenza e tradimento esplodono in una serie di situazioni imbarazzanti e grottescamente comiche .

Presentato in anteprima alla sezione Cannes Première, il film ha già conquistato il pubblico con risate fragorose e applausi sinceri: secondo People, gli spettatori hanno risposto con una standing ovation dopo la proiezione .

Tradimenti tra amici: quando il confine scivola

La trama ruota attorno alle motivazioni di ciascun personaggio: Ashley e Carey affrontano un divorzio traumatico, mentre Julie e Paul incarnano la coppia “avanzata” che spalanca le porte della non-monogamia. Ma quando Carey si avvicina troppo a Julie, la faccenda sfugge di mano e i rapporti idilliaci si disintegrano in un caos emotivo ricco di battute imbarazzanti e situazioni al limite dell’assurdo .

Nel trailer si alternano momenti di autoironia – come convenevoli forzati al tavolo da pranzo – e scene più “forti”: litigi rumorosi, crash automobilistici simbolici, confessioni erotiche a metà e il continuo ribaltarsi delle regole. Il film gioca proprio su questo contrasto: aspetti tipici delle commedie romantiche e improvvise scosse di realismo satirico, in un montaggio che non lascia un attimo di respiro .

Cast affiatato e regia che punta dritto al bersaglio

Dakota Johnson e Adria Arjona, co-protagoniste carismatiche, costruiscono un duetto perfetto tra simpatia e tensione: Johnson, fresca di progetti come Materialists, adotta un tono mordace e raffinato; Arjona invece inscena una Ashley trasgressiva ma vulnerabile, spingendo il film verso momenti genuinamente emozionanti .

Il duo maschile, Marvin e Covino, non solo scrive ma interpreta i ruoli maschili con sensibilità: Marvin è un marito ingenuo e disperato, Covino un amico che cade nella sua stessa rete, entrambi coinvolti in gag fisiche e riflessioni sul desiderio. Completano il cast Nicholas Braun, David Castañeda e O-T Fagbenle, mentre la produzione Neon – in collaborazione con Topic Studios – ha puntato su un taglio indipendente ma fresco, senza rinunciare a una fotografia sorridente e pulita . Splitsville uscirà in anteprima nelle sale USA il 22 agosto 2025 e poi in distribuzione ampia dal 5 settembre 2025. Romantica, provocatoria e irresistibilmente scostumata, questa commedia mette in discussione l’amore moderno con intelligente ironia. Preparatevi a ridere – e forse a riflettere – sugli equilibri più fragili del cuore umano.