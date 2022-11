Michelle Hunziker, “Un tumore al cervello…” Il racconto drammatico fa gelare il sangue

Michelle Hunziker è nuovamente al centro di alcune polemiche. Questa volta c’entra la sua famiglia di origine. C’è qualcuno che ha fatto delle confessioni incredibili sul suo passato. Ecco i dettagli.

Michelle Hunziker è sempre protagonista del gossip italiano, sia per la sua vita amorosa sia per quella lavorativa. Attualmente la conduttrice è sulla bocca di tutti per il probabile ritorno di fiamma con suo marito Tomaso Trussardi con il quale si è separata a gennaio 2022.

Alcune foto pubblicate dal giornale Diva e Donna dimostrano, invece, una ritrovata complicità per la coppia Hunziker-Trussardi sebbene i due non abbiano confermato direttamente. Le voci sulla possibile riconciliazione si susseguono da un po’, sin da quando tutta la famiglia è stata immortalata felice ed unita in occasione del compleanno della primogenita della coppia, Sole.

Michelle Hunziker, prima di tornare tra le braccia di Tomaso, ha avuto un flirt estivo con il bell’ortopedico Giovanni Angiolini con il quale, però, è finita molto presto. Evidentemente, la conduttrice aveva ancora qualcosa di irrisolto nei confronti dell’imprenditore, qualcosa che potrebbe trovare un esito positivo proprio negli ultimi giorni.

C’è da dire, inoltre, che Michelle al di là di possibili riconciliazioni, è stata in grado di mantenere un ottimo rapporto anche con il suo primo marito Eros Ramazzotti padre della sua primo genita Aurora.

I due, infatti, dopo anni di tensioni sono diventati grandi amici e adesso condivideranno la gioia infinita di essere nonni grazie alla gravidanza di Aurora, incinta del suo compagno Goffredo. C’è qualcosa che riguarda la vita privata di Michelle passata un po’ in sordina che, però, adesso sta riaffiorando prepotentemente.

Il fratello segreto di Michelle e le sue dichiarazioni

A quanto pare la bella conduttrice avrebbe un fratellastro chiamato Andrea la cui esistenza è venuta a galla quando lei aveva 31 anni. Sarebbe il figlio di suo padre avuto da un’altra relazione, ma tra Michelle ed Andrea, per cause ignote, non scorerebbe buon sangue.

La Hunziker che con suo padre ha sempre avuto un rapporto alquanto altalenante ha scoperto di Andrea quando il papà Rudolf stava per morire. Una rivelazione sconvolgente della quale la Hunziker è sempre stata molto riservata.

I due avrebbero provato a creare un legame ma purtroppo, stando a quanto rivelato da Andrea, non ci sarebbe più effettivamente contatti. Un’unione così flebile tanto da spingere Michelle a non citare neamche Andrea nella sua autobiografia. A questo atteggiamento il fratellastro della Hunziker ha risposto tramite una lettera in cui la invitava a fargli conoscere la sua famiglia e le sue figlie, Sole e Celeste.

Ecco le sue parole: ““Da oltre dieci anni non mi chiami, non mi cerchi, non ti fai sentire: mi spieghi cosa ti ho fatto? Nella tua biografia hai parlato di tutta la nostra famiglia e non di me. Sono anche molto malato, cinque anni fa mi hanno diagnosticato anche un tumore al cervello che, per fortuna, i chirurghi svizzeri sono riuscirti a rimuovere”.

Una richiesta bene precisa quella di Andrea ossia di essere ricontattato da Michelle prima che sia troppo tardi.