Alberto Matano senza freni: “nel mirino delle polemiche…” la situazione è seria

Alberto Matano, al timone del programma La Vita in Diretta, ha parlato della brutta questione successa a Ballando con le stelle. Vediamo cosa è accaduto.

La Vita in Diretta è un programma che va in onda ogni giorno a Rai 1 attualmente condotto da Alberto Matano. La trasmissione è un vero e proprio cult della rete ammiraglia, un contenitore che tratta di società, attualità e anche spettacolo.

Anche La Vita in Diretta ha trattato un argomento molto scottante di questo periodo che riguarda uno dei concorrenti del programma Ballando con le stelle. Si tratta del brutto episodio avvenuto durante le prove dello show che ha visto Enrico Montesano protagonista di una vicenda abbastanza controversa.

L’uomo è stato squalificato per aver indossato una maglia del corpo militare Decima Mas, la cui natura è collegata ad una matrice nazista. Alberto Matano durante La Vita in diretta riprende con i suoi ospiti gli argomenti clou della puntata andata in onda il sabato precedente citando gli eliminati, i più bravi e il giudizio dei giudici.

Tuttavia, questa volta non ha potuto non tenere in considerazione lo spiacevole evento che ha visto coinvolto l’attore Enrico Montesano per il quale la Rai ha preso la difficile decisione di squalificarlo.

La puntata de La Vita in diretta e gli ospiti

Prima ancora di iniziare il suo programma e di introdurre gli ospiti Alberto Matano ha esordito così: “Sabato sera è successo veramente di tutto e nel mirino delle polemiche è finita ancora una volta la giuria”. In seguito ha proseguito raccontando i momenti salienti dello show parlando ovviamente di ciò che è accaduto con Montesano.

A tal proposito Matano ha tenuto a precisare che l’attore Montesano si è scusato per ciò che è successo e come rilasciato dal suo ufficio stampa ha incaricato il suo avvocato ed il suo agente di tutelare la sua immagine.

Riguardo all’espulsione di Ballando con le stelle hanno parlato diversi programmi di Rai 1 come quello di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, e quello di Eleonora Daniele, Storie Italiane, a testimonianza di quanto abbia fatto scalpore tutta la questione.

Al Talk Show di Alberto Matano in puntata hanno preso parte diversi ospiti come ad esempio Rosanna Banfi concorrente al Grande Fratello insieme al suo maestro Simone Casula. Con loro anche Luisella Costamagna ex protagonista del programma costretta ad abbandonare per infortunio ma speranzosa di tornare in occasione del ballottaggio.

Al parterre di ospiti si è aggiunto Guillermo Mariotto, storico giudice di Ballando e Anna Pettinelli appassionata anche lei della trasmissione, tutti pronti a commentare uno spettacolo che appassiona ancora tanto pubblico del piccolo schermo.