Carmen Lasorella, sparita dopo il terribile incidente che l’ha segnata per la vita

Vi ricordate Carmen Lasorella? Che fine ha fatto? Sappiamo che ha avuto un terribile incidente sul lavoro che l’ha costretta ad abbandonare la televisione e sparire dai riflettori per sempre. Che cosa fa ora?

Carmen Lasorella è stata uno dei volti più amati e conosciuti del Tg2. La sua carriera è stata piena di successi grazie alla sua professionalità, e ha realizzato molti servizi importanti che tutti si ricorderanno. A un tratto, però, ha abbandonato il suo lavoro e i riflettori a causa di un incidente drammatico che l’ha segnata per la vita.

La giornalista era tra le più apprezzate in Rai e non solo. La sua passione per il giornalismo l’ha portata in posti impensabili e le ha fatto vivere un successo più che meritato. I suoi servizi rimarranno indelebilmente nel cuore dei telespettatori. La giornalista ha anche ricevuto diversi riconoscimenti, come il Premio Nazionale Alghero Donna di Letteratura e Giornalismo (nel 1995) e il Premio Nazionale Rhegium Julii nel giornalismo.

Purtroppo Carmen Lasorella ha vissuto un terribile evento che l’ha poi portata ad allontanarsi dalla televisione e cambiare radicalmente la propria vita.

Carmen Lasorella: la vita dopo il dramma

La nota giornalista ha vissuto un periodo di grande fama negli anni ’80 e ’90, occupandosi di temi di economia e attualità per la Rai. Si è anche occupata di politica estera e ha condotto importanti trasmissioni come TG2Dossier, Contro l’Aids, Per l’Europa, Cliché, La sfida di Hong Kong, Il sogno di Abramo e PrimaDonna.

La sua carriera però è finita prematuramente a causa di un incidente terribile in cui è rimasta coinvolta. Un episodio che ha segnato la sua vita per sempre e l’ha costretta a dire addio al giornalismo.

La giornalista spesso si è ritrovata a essere tra gli inviati in zone pericolose, ad alto rischio terroristico. Proprio durante uno di questi servizi è accaduto l’irreparabile: lei e la sua troupe sono stati colpiti da un attacco terroristico dove Marcello Palmisano, il teleoperatore della crew, ha perso la vita.

La tragicità dell’evento ha traumatizzato per sempre la Lasorella: lo shock è stato talmente forte che la giornalista ha dovuto rinunciare alla sua carriera. La paura per l’accaduto e il lutto tremendo che ha dovuto affrontare sono stati troppo forti per lei e ha deciso di mettere la parola fine alla sua professione.

Ma che cosa fa oggi? Carmen Lasorella ha deciso di dedicarsi alla scrittura e ha pubblicato il libro “Verde e Zafferano” dove parla della protesta dei monaci buddisti in Birmania contro la dittatura. Dopo il trauma ha deciso di seguire una vita più tranquilla e dedicarsi ad altre passioni.