Addio Donatella Rettore, arriva la notizia che nessuno voleva sentire. I fan devastati

Donatella Rettore ha confessato qualcosa che ha sconvolto e impaurito i suoi fan: la cantante ha rivelato un segreto riguardo il suo futuro che ha fatto tremare l’intera scena musicale. Ecco di cosa si tratta.

Donatella Rettore, seguita e amatissima dagli italiani, ha svelato un segreto che ha lasciato i fan sconvolti e attoniti. Si tratta di una rivelazione che nessuno si sarebbe aspettato, men meno che da una come lei. Eppure sembra che le cose stiano per cambiare per sempre.

Con la sua voce unica la Rettore ha ammaliato intere generazioni. Tutti si ricorderanno canzoni come Splendido Splendente, Lamette e Kobra, dei veri e propri pezzi cult della musica italiana che ancora oggi riecheggiano sulla bocca di tutti. La sua carriera è iniziata a soli 14 anni quando è entrata a far parte de I Cobra come cantante. Il suo successo è poi esploso negli anni ’70 ed è durato fino a oggi.

Donatella Rettore: la rivelazione choc

Donatella Rettore è attiva nel mondo della musica da tantissimi anni e ci ha regalato successo incredibili come Capelli Sciolti e Splendido Splendente. Pezzi che fanno parte della storia della musica italiana e rimarranno per sempre nel cuore di tutti.

Ultimamente la cantante ha parlato del suo futuro e di ciò che vorrebbe fare quando smetterà di fare musica. “Stanno realizzando un docufilm un libro edito da Rizzoli, disegnerò una linea di abiti per artisti o per chi si sente tale.

Tutto ciò mi eccita e mi diverte. Basta con la storia del ‘Mi metteranno in radio?’ eccetera eccetera. Organizzerò feste da sballo, in fondo questa figura un po’ manca nel nostro ambiente e canterò quando mi andrà le mie canzoni, in fondo sono stata una cantautrice” ha detto, confessando un suo sogno.

Dopodiché ha rivelato qualcosa che i fan non si sarebbero mai aspettati, facendoli preoccupare. In un’intervista rilasciata a Gente la Rettore ha parlato di un suo eventuale ritiro dalle scene, dicendo apertamente che non le dispiacerebbe allontanarsi dai riflettori. “Sono ancora in vetta, sarebbe perciò il momento giusto per lasciare“ ha rivelato, gelando i suoi fan un addio che nessuno avrebbe voluto sentire.

“Chimica, la canzone che ho portato a Sanremo con Ditonellapiaga, ha vinto il disco di platino, e in estate sono stata in vetta alle classifiche con “Faccio da me” in coppia con Tancredi” ha continuato, affermando che secondo lei un artista dovrebbe lasciare le scene nei momenti di massimo splendore per lasciare un bel ricordo ai fan.

Ma i suoi seguaci non sono dello stesso avviso e vorrebbero che Donatella continuasse per sempre a fare musica, o almeno il più a lungo possibile. La cantante si ritirerà davvero a breve? Staremo a vedere.