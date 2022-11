Sabrina Ferilli, il violento attacco: “Brava solo ad allargare le gambe”. Parole durissime

Nelle ultime ore Sabrina Ferilli ha ricevuto un attacco molto pesante che l’ha colpita sul piano personale. L’attrice però non si è fatta intimidire e ha risposto a tono agli insulti davanti a tutti.

Sabrina Ferilli ha subito un attacco davvero terribile a cui però ha prontamente risposto senza perdersi d’animo. Si tratta di un insulto davvero pesante che colpisce il piano personale dell’attrice che ha fatto subito il giro del web, scatenando reazioni contrastanti. Un episodio davvero incredibile.

Tra le attrici più apprezzate dello spettacolo italiano, la Ferilli è di certo una personalità unica che tutti conoscono. L’attrice ha lavorato con molti registi italiani e negli ultimi anni è stata ospite di diverse trasmissioni. La sua simpatia e spontaneità la rendono unica agli occhi di tutti.

Oggi la Ferilli è parte del cast di Tu sì que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti e gli altri e in ogni puntata riesce a dare il suo divertente e ironico contributo.

Sabrina Ferilli: l’insulto che gela il web

Come tutti i VIP più conosciuti la Ferilli deve fare i conti con l’altra faccia del successo, cioè le gelosie e le invidie di chi non la apprezza. Pur avendo un nutrito seguito di fan che la supportano e che la seguono fin dall’inizio della sua carriera al cinema e in televisione, l’attrice ha a che fare anche con chi ce l’ha con lei.

Proprio di recente un utente su Instagram si è espresso contro di lei con toni davvero pesanti. Sotto un post dell’attrice ha infatti commentato: “Sei più brava ad allargare le gambe che a recitare! Grande!”. Il commento ha fatto subito il giro del web e ha scatenato l’ira dei fan dell’attrice, che si sono subito mossi per difenderla.

Ma questa volta Sabrina Ferilli ha deciso di dare una lezione all’utente e ha risposto per le rime all’insulto. “Grazie! Ho imparato da tua madre” ha scritto in risposta al terribile commento. I fan sono subito accorsi a sostenerla e la notizia ha fatto il giro del web.

La sua reazione è stata forse un po’ eccessiva ma, se pensiamo che ogni giorno è costretta a subire insulti del genere o peggiori, non possiamo di certo biasimarla per la sua risposta. Purtroppo molti utenti usano i social network per dire ciò che vogliono senza considerare che dall’altra parte c’è una persona in carne e ossa con sentimenti e debolezze.

La Ferilli di certo non si lascia abbattere da certi commenti meschini e privi di fondamento, ma anche per lei non è piacevole sentirsi dire certe cose. L’attrice ha dato una bella lezione all’utente ed è riuscita a zittirlo.