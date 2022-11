Scoop a Buckingham Palace: “sono due gemelli…” proprio lei in dolce attesa. I sudditi in delirio

Una voce di corridoio molto curiosa è divampata da poco tempo riguardo una presunta gravidanza: qualche reale potrebbe essere incinta di due gemelli. Ma chi? Non vediamo l’ora di saperne di più!

I pettegolezzi riguardo alla Casa Reale inglese sono numerosissimi e stuzzicano sempre l’interesse e la curiosità dei compatrioti e non solo. Se comincia a girare una notizia partendo da un giornale internazionale, la concorrenza e i media scandagliano ogni loro “asso nella manica” per verificarne la certezza.

Come in questo caso: si vocifera che nella famiglia reale ci sarebbe qualcuno in dolce attesa. Ma chi è questa futura neomamma gemellare tra Kate Middleton e Meghan Markle? E, soprattutto, dobbiamo ancora capire se la notizia è vera oppure è una bufala.

Kate & Meghan: diverse ma amate allo stesso modo

Tutto il mondo non dimenticherà mai Lady Diana e la porterà sempre nel cuore, ma anche Kate e Meghan hanno i loro fan che le stimano, le amano e che sperano che la loro diletta diventi la preferita in assoluto. Da un lato abbiamo Catherine Middleton, composta, rispettosa delle regole reali e raffinata che si prepara per diventare, un giorno, Regina Consorte al fianco del marito (nonché futuro Re) William.

Mentre dall’altro lato troviamo Meghan Markle, una donna proveniente dal Nuovo Continente che ha scombussolato i rigidi regimi della Corona e che ha “trascinato via” il marito Harry per vivere negli Stati Uniti. Due donne che hanno avuto un punto di contatto ma che poi hanno preso strade diametralmente opposte.

Ad ogni modo, queste due mogli così chiacchierate ma altrettanto amate hanno dato alla luce i loro figli con i rispettivi mariti. Tuttavia, sembrerebbe che per una di loro non sia ancora arrivato il momento di appendere il ciuccio al chiodo.

Chi è incinta di due gemelli in casa Windsor?

Qualcuno avrebbe comunicato ai giornali che la Middleton è in “doppia” dolce attesa, benché sia già mamma di 3 magnifici figli: il primogenito, nonché erede al trono dopo il padre, George, la secondogenita Charlotte e l’ultimo (per ora) Louis. Si sospetta di lei perché, con il marito, hanno cancellato alcuni dei loro impegni, presumibilmente costretti proprio da questa quarta probabile gravidanza.

Il magazine OK! ha pubblicato che Kate starebbe aspettando due gemelli e come “prova del nove” abbiamo anche la rivista tedesca Neue Post che ha scritto la stessa cosa, arricchendo le parole con immagini e titoli in copertina.

Una persona vicina alla coppia avrebbe sostenuto che Kate e William vorrebbero avere altri figli e nell’articolo tedesco si può leggere che proprio Kate avrebbe detto alla famiglia di essere in dolce attesa. Per ora sono tutte notizie al condizionale; quello che possiamo fare è aspettare che questa indiscrezione venga smentita oppure confermata.