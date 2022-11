Barbara D’Urso: “Scema e cretina”, il pesante attacco sconvolge i telespettatori

Barbara D’Urso ha ricevuto un insulto davvero incredibile: un ospite di Pomeriggio Cinque le ha riservato un trattamento scioccante che ha lasciato tutti a bocca aperta. Ma come ha reagito la conduttrice?

Pomeriggio Cinque, show condotto da Barbara D’Urso, riserva sempre delle “sorprese” ai telespettatori: spesso ci sono anche dei pesanti battibecchi tra la padrona di casa e gli ospiti in studio. Proprio uno di questi ha insultato la D’Urso, lasciando tutti quanti a bocca aperta. Cosa è successo?

Come al solito è accaduto un episodio che ha fatto molto discutere e che ora riempie il web di opinioni a riguardo. Si è trattato di uno scambio molto particolare tra la conduttrice e uno dei suoi ospiti, scambio che ha permesso ai telespettatori di conoscere un aspetto della D’Urso poco conosciuto e davvero bizzarro.

Barbara D’Urso: arriva l’insulto

In una delle ultime puntate di Pomeriggio Cinque Barbara D’Urso ha ricevuto un “attacco” davvero incredibile da parte di uno dei suoi ospiti. Rivelazioni che hanno lasciato il pubblico di stucco, soprattutto per il modo in cui sono state pronunciate. Ma cosa è successo davvero negli studi della trasmissione?

L’ospite “sotto accusa” è Leopoldo Mastelloni, attore napoletano che conosce molto bene la conduttrice. La D’Urso stava raccontando di quando era giovane e in particolare del fatto che era piuttosto ingenua ai tempi. “Quando sentivo parlare di baci alla francese pensavo fossero tutt’altro. Niente di erotico, credevo fossero quelli fatti col naso” ha rivelato.

Questo ha scatenato subito l’ilarità del pubblico in studio e Mastelloni, collegato in diretta, ha detto la sua su questa particolarità della conduttrice. “Sei sempre stata una scema, una cretina su questi argomenti” ha detto. “C’è voluto che mettessi al mondo due figli per iniziare a capire un po’ di cose…” ha rivelato con ironia.

Le sue parole in realtà non nascondevano alcun intento cattivo, ma erano un modo affettuoso per ricordare l’ingenuità di Barbarella quando era giovane. La conduttrice si è infatti messa a ridere e ha chiesto all’attore di raccontare altri aneddoti. “Effettivamente tu Leopoldo mi conosci da quando avevo 15 anni, ti ricordi bene di come ero da giovane” gli ha detto.

“Devo dire la verità, Barbara era sinceramente scema. Io l’ho conosciuta che aveva 14 anni, era così innocente che mi chiedevo a volte dove potevo portarmela” ha detto. Si è trattato quindi di uno scambio tra amici sul fatto che la D’Urso fosse un po’ inesperta nelle questioni di cuore e affini. I due si conoscono da tantissimo tempo e hanno avuto modo di scherzare su quando erano giovani.