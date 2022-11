Federica Pellegrini: pancino sospetto? La FOTO che fa impazzire il Web

Federica Pellegrini al centro di nuove indiscrezioni! Secondo alcune fonti sarebbe in dolce attesa? La prova? Ecco le foto che hanno stupito Internet.

L’ex nuotatrice Federica Pellegrini fa parlare di sé e questa volta non riguarda lo sport in cui è campionessa. Si tratta della sua vita privata e della possibilità di allargare la famiglia. La Pellegrini diventerà mamma? C’è una foto che circola in rete che sta incuriosendo tutti.

Federica Pellegrini è di certo la più celebre nuotatrice italiana. Grandissima campionessa è stata in grado di raggiungere il podio nei Mondiali, Olimpiadi ed Europei. Dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020 la Pellegrini ha deciso di ritirarsi dalle gare per dedicarsi alla sua vita personale senza impedimenti sportivi.

Il 27 agosto, infatti, si è sposata con il suo fidanzato di lunga data Matteo Giunta con il quale aveva intrapreso anche rapporto professionale. Matteo Giunta era infatti il suo preparatore atletico oltre che cugino del suo storico fidanzato Filippo Magnini ora sposato con la showgirl Giorgia Palmas.

Con Matteo, Federica ha organizzato, grazie all’aiuto del wedding planner Enzo Miccio, un matrimonio da favola nella bellissima cornice di Venezia al cospetto di tantissimi amici, parenti e ammiratori accorsi per celebrare la nuotatrice più amata dagli italiani.

Al contempo Federica Pellegrini, senza mai abbandonare la sua passione per il nuoto, sta portando avanti una carriera parallela in televisione grazie alla sua partecipazioni in programmi come Italia’s got Talent. Non è difficile vederla nei salotti televisivi come a Verissimo, dove si è spesso raccontata in quanto atleta, moglie e donna.

Adesso spunta una foto che lascia intendere qualcosa in più sulla vita personale di Federica. Cosa sta succedendo?

Il post di Instagram fa impazzire i fan

Federica Pellegrini utilizza spesso i suoi social per condividere attimi del suo privato. Prima molto reticente a parlare del suo compagno Matteo Giunta, i due, dopo il ritiro dalle gare della nuotatrice, hanno iniziato a sentirsi più liberi di fronte al pubblico e a mostrare il loro amore sul Web.

Sappiamo che la Pellegrini ha un forte desiderio di diventare mamma. Che questo stia davvero per accadere? C’è un’immagine che fa discutere!

Federica ha pubblicato una sua foto in costume, bellissima in una Jacuzzi. La donna guarda lontano dall’obiettivo serena con un meraviglioso costume azzurro. Come didascalia ha scritto “Ammollo” in segno di un meritato relax dopo anni di sforzi e sacrifici. Quello che fa discutere è la presenza di un pancino un po’ rilassato che forse potrebbe nascondere qualcosa di più.

Scatenati gli utenti che riconoscono nella pancia, un po’ celata dall’acqua, delle rotondità sospette. Tutti si chiedono: È in dolce attesa? Già in una precedente intervista aveva dichiarato che il suo fisico, una volta smesso con l’agonismo, si era modificato tanto da farle crescere il seno.

Queste nuove formosità saranno dovute al corpo che cambia o ad una possibile gravidanza? Lo capiremo, forse, al prossimo indizio social.