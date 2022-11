Harry ha perso il controllo “Ha trovato la foto ed è scoppiato…”, spunta la ragione della sua fuga

Una nuova indiscrezione bussa alle porte di Buckingham Palace. A finire al centro dell’attenzione questa volta è una misteriosa foto, che spiegherebbe perché Harry e Meghan hanno deciso di lasciare Londra per andare oltreoceano. Ma di che foto si tratta? Ecco spiegato tutto.

L’allontanamento di Harry e Meghan dalla famiglia e dal paese d’origine del duca per piantare radici in California nella città di Montecito ha sempre insospettito l’opinione pubblica e i sudditi, che ancora oggi si chiedono perché abbia preso una decisione così drastica.

Il secondogenito di Diana, infatti, era molto legato alla nonna – la Regina Elisabetta II – e il trasferimento li ha tenuti lontani per molto tempo.

L’intervista rilasciata a Oprah Winfrey è sicuramente stata una bomba, la cui esplosioni ha avuto gravi ripercussioni su tutta la famiglia e sui rapporti interni.

Chi pensava che Harry si fosse allontanato proprio per via dell’intervista si sbaglia. Oggi viene spiegato il motivo reale: sembra che la causa scatenante sia stata la divulgazione di una foto molto particolare che avrebbe colpito Harry al punto da spingerlo a fare le valige e ad allontanarsi per sempre.

Ricordiamo che a febbraio è prevista l’uscita del suo libro di memorie intitolato “Spare”, che vuol dire “ruota di scorta”. La scelta del titolo esprime bene il modo in cui Harry si sente rispetto agli altri membri della famiglia reale: una ruota di scorta.

L’uscita del libro è temuta da tutti, in particolare da Re Carlo III, che vorrebbe evitare ulteriori scandali a corte. Il monarca ha paura di quello che il nipote rilascerà scritto nero su bianco, in particolare delle rivelazioni nei confronti della sua amata regina consorte, Camilla Parker.

Il libro sarebbe dovuto uscire lo scorso ottobre, ma la data è stata rinviata a febbraio 2023. Sembra che il duca di Sussex si sia preso del tempo per rivedere i pensieri che aveva messo giù ed eventualmente limare qualche informazione. Tra quelle pagine potrebbero esserci gli scandali più oscuri della monarchia inglese.

La foto della discordia

Venendo alla foto, chissà se nel libro di Harry se ne parlerà. Lo scatto della discordia ritraeva la Regina Elisabetta, Carlo, William e il piccolo George. Insomma la fotografia reale ritraeva tutti gli eredi del trono inglese insieme e sorridenti.

Harry non ha preso bene questo gesto e si è sentito ancora una volta la pecora nera della famiglia. Sembra che questo scatto sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che, proprio dopo averne preso visione, Harry abbia deciso di trasferirsi per sempre lontano dalle sue radici.