Diana Spencer: l’assurdo segreto sulla nascita di Harry. Carlo non sapeva nulla

Nuove sconcertanti verità a distanza di molti anni dalla morte di Diana Spencer: arriva un segreto sulla nascita del principe Harry che spiegherebbe parecchie cose. Ecco la storia al completo.

Venticinque anni fa Diana Spencer perdeva la vita dopo un bruttissimo incidente d’auto a Parigi insieme al suo compagno dell’epoca Dodi Al- Fayed. La sua morte è stata davvero una notizia sconvolgente non solo per il Regno Unito ma per il mondo intero che aveva imparato a conoscerla e ad amarla profondamente.

La donna, infatti, l’anno della sua morte, il 1997, aveva da poco ottenuto il divorzio ufficiale da Carlo e si considerava finalmente libera dai vincoli reali. Purtroppo, però, Diana non ha avuto il tempo materiale di rifarsi una vita a causa di quel terribile incidente che l’ha portata via dai suoi ammiratori, dai sudditi inglesi e dai suoi figli.

Le dinamiche attorno all’incidente di Parigi sono sempre state alquanto nebulose tanto da far pensare che dietro al tragico evento ci fosse un vero e proprio complotto ai danni della principessa. Si pensa che qualcuno di molto importante, magari sotto imposizione proprio della Casa Reale, abbia ingaggiato i servizi segreti per distrarre con un laser l’autista della vettura e che questo abbia causato l’incidente effettivo.

Alcune fonti vicine a Diana hanno fatto sapere che la Principessa aveva paura di alcune cose dopo le confidenze al suo avvocato Victor Mishcon. Si dice che: “Qualcuno voleva inscenare un incidente d’auto in cui o sarebbe morta, o sarebbe rimasta gravemente ferita“.

Accuse che se fossero vere sarebbero a dir poco gravissime ma in verità non ci stupirebbero. La vita di Diana all’interno della famiglia reale è stata tutt’altro che semplice, a partire dal suo matrimonio che, come lo ha definito lei stessa, era un po’ affollato. Tra Diana e Carlo c’è sempre stata una donna che ha messo in discussione da subito l’unione matrimoniale: Camilla Shand.

A causa dei ripetuti tradimenti di lui, Diana ha vissuto un matrimonio complicatissimo sentendosi sempre come il terzo incomodo. Da qui sono nati i problemi alimentari, di anoressia e una lunga depressione che ha fatto nascere il soprannome in riferimento a Diana “la principessa triste”. Ma per la sua gioia di stare in mezzo alle persone, per la sua beneficienza e dolcezza Diana Spencer è stata definita anche “la principessa del popolo”.

Una notizia sconvolge Buckingham Palace a distanza di anni dalla morte di Diana e soprattutto dalla nascita di Harry.

Harry e il segreto

A parlare di un segreto inconfessabile è stato Andrew Morton nel suo libro: “Diana, la vera storia nelle sue parole”. Il biografo reale ha raccontato qualcosa sulla nascita di Harry che ha spiazzato tutti.

Dopo William, infatti, Carlo avrebbe voluto stringere tra le sue braccia una bambina ma purtroppo per lui anche il secondogenito era un maschio, Harry. Diana avrebbe avuto paura di dire il sesso del bambino durante tutta la gravidanza, sesso che sarebbe stato svelato solo all’ultimo con una celebre e triste frase pronunciata da Carlo stesso alla nascita del piccolo: “Oh mio Dio è un maschio”.

Carlo, secondo le indiscrezioni, non avrebbe subito accettato il bambino e poco dopo la nascita di Harry ha ripreso la sua relazione con Camilla incrinando, così, definitivamente il matrimonio con Diana.