Loredana Lecciso dice basta e si rivolge ai legali. È guerra con Romina

Come ricorderete durante l’ultima ospitata di Loredana Lecciso a Domenica In, Mara Venier intervenne durante l’intervista per ricordare a Loredana che Romina Power aveva diffidato il programma e la stessa Loredana con Mara Venier annessa a menzionarla durante quell’intervista.

In un primo momento Loredana Lecciso non avrebbe reagito ma nelle settimane seguenti la compagna di Al Bano, sarebbe intervenuta per vie legali. Ecco come è proseguita la storia.

Queste sono state le parole di Mara Venier: “Ci ha diffidato, e quindi non possiamo nominarla…”. La notizia non è stata presa molto bene da Loredana Lecciso e qualcuno vicino a lei ha detto che la Power la stuzzica da tempo.

Ormai è chiaro, tra Loredana Lecciso e Romina Power non corre buon sangue e le scintille di un possibile scontro sembra stiano aumentando in seguito alla diffida della Power arrivata come una grande frecciata durante l’intervista della Lecciso da Mara Venier, nel salotto di Domenica In. Proprio quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e ora le due sarebbero ai ferri corti. Loredana Lecciso si sarebbe rivolta ai suoi legali.

Già nelle scorse settimane Loredana Lecciso aveva lamentato la presenza ingombrante di Romina Power nella sua vita, ma in particolare nei suoi interventi pubblici. Inoltre alcune voci intorno a questo triangolo che non trova ancora soluzione, hanno dichiarato che Romina Power nelle interviste parla ancora come se fosse la moglie di Al Bano. Quest’ultimo? Come spesso capita, il terzo elemento si tiene lontano dalla bufera, almeno per il momento e non rilascia dichiarazioni.

Loredana contro Romina

“Loredana ha chiesto aiuto agli avvocati. Vuole capire se ci sono i presupposti per chiedere i danni a Romina”. Questa la dichiarazione della fonte che avrebbe detto la sua sulla questione della diffida e sugli attuali rapporti tra la prima moglie e la seconda.

“Sono 20 anni che Romina fa di tutto per stuzzicarla. Nelle interviste parla di sé come se fosse ancora la moglie. Sul palco gioca a fare l’innamorata, Loredana è stanca”.

Con queste parole la fonte vicina a Loredana ha espresso chiaramente quanto sia stata danneggiata Loredana Lecciso da Romina Power nel corso degli anni. Si parla anche di danni d’immagine conseguenti a questa diffida. Insomma oltre che nel lavoro Loredana sarebbe stata limitata anche nella sua espressione lavorativa. Queste da sole sono ragioni sufficienti a far procedere la giornalista per vie legali e cercare di chiudere questa storia.

Per un certo periodo con il ripristino della coppia storica Al Bano e Romina Power che hanno ripreso a cantare insieme dopo anni di lutto, anche musicale, successivi alla loro tragica separazione, alcuni fan della storica coppia hanno sperato di rivederli insieme.

Facile pensare che Loredana Lecciso si possa essere sentita minacciata da questa cosa e anche, forse, per questa ragione ha sempre vissuto male queste incursioni da parte della Power nella sua vita, sia pure in maniera collaterale.