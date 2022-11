Sapreste dire chi è questa bimba in fotografia? Oggi è famosissima sia in tv che sul web

Siete riusciti ad indovinare chi è la bambina, accanto alla propria madre, che oggi è ben nota grazie alla televisione e ad internet?

L’ambiente dei personaggi famosi ha sempre attirato la curiosità del pubblico: scoprire chi sono dietro le quinte, da dove vengono, cos’hanno fatto per riuscire ad entrare nel mondo della tv e tante altre domande. I fan di un attore, un presentatore o di un cantante vogliono sapere vita, morte e miracoli dei loro idoli e quindi fanno molte ricerche, oggi rese più abbordabili grazie ad un dispositivo che collega tutti nel mondo: Internet.

Avendo la possibilità di navigare e fare ricerche sul web, possiamo scoprire anche le verità più scomode e celate dei nostri personaggi famosi preferiti. Cercare fotografie o video che li ritraggono, anche in situazioni poco piacevoli, è comunque un grande traguardo per chi ama davvero questi vip.

Se nelle foto i bambini che un giorno saranno vip sono con il padre o la madre, allora è più facile riconoscere il futuro personaggio famoso. Come in questo caso: qui vediamo una foto dove c’è una mamma con la figlia dai capelli corti e biondi e lo sguardo vivace e scaltro. Ad un primo impatto cerchiamo di identificare la bambina, poi però l’attenzione si sposta sulla madre per tentare di decifrare la figlia tramite i suoi tratti somatici.

E spesso e volentieri ci riusciamo perché i figli assomigliano ai genitori e se il bimbo in questione lo vediamo tutti i giorni in tv o in web, ci viene ancora più facile riconoscerlo tramite il genitore.

La bimba, futura celebrità in questione, è Benedetta Rossi!

Eh sì, la persona di cui stiamo parlando è esattamente Benedetta Rossi. Questa donna si è fatta strada nel mondo della cucina e del web, e adesso è sia cuoca che influencer. Da diversi anni ormai il mondo culinario ha spopolato sia in tv che su internet e avere “le mani in pasta” in entrambi i campi è proprio un ottimo modo per acquisire sempre più fan e notorietà.

Ci sono stati cuochi divenuti famosi per la loro arte culinaria e ci sono stati personaggi celebri che hanno trovato la loro vocazione in cucina, come la sorella di Cristina Parodi ovvero Benedetta.

Attualmente, Benedetta Rossi è tra le donne famose della tv ma anche del web. Ogni giorno posta su Instagram ricette e consigli utili per preparare dei manicaretti deliziosi, accompagnandosi con piccole battutine per intrattenere il suo pubblico, come una vera e rispettabile “showgirl”. La Rossi spazia da una ricetta all’altra per accontentare i gusti dei suoi fan. E ci riesce!