Avete mai visto la villa di Adriano Celentano? Una magione immersa nel verde, un sogno a occhi aperti

La dimora del cantante è un posto favoloso che ognuno di noi vorrebbe avere, dove regna la pace e la serenità. Andiamo a scoprire dove si trova.

Uno degli artisti più noti che ha portato un grande contributo alla storia della musica italiana, un personaggio che a molti piace ma che ha anche suscitato alcune polemiche nel corso della sua carriera: questo è Adriano Celentano.

Grazie a lui in Italia si è sviluppato il rock ‘n’ roll americano, ci ha fatto conoscere la sua musica con dei brani pazzeschi e ricchi di storia ed emotività, imitando anche le famosissime mosse del re d’oltreoceano Elvis Presley.

Il suo passato di artista è segnato da brani come “Il ragazzo della via Gluck”, “Azzurro” e “24mila baci”, ma è stato in grado di portare altre canzoni che sono state apprezzate molto anche nel presente, come “Mina Celentano”, “Io non so parlar d’amore” e “L’emozione non ha voce”.

Adriano Celentano non è solo un cantante ma è anche attore, regista e presentatore; infatti, ha recitato in diversi film come “Il bisbetico domato” e “Lui è peggio di me”. Si è anche cimentato nella sceneggiatura e nel montaggio di alcuni lavori:

in sostanza, Celentano è un artista a 360 gradi che non perde occasione per esprimere anche un suo giudizio politico utilizzando come mezzo di comunicazione la televisione; e lo ha dimostrato con il suo programma “Adrian”, che però non ha ottenuto il successo che ci si aspettava da un progetto firmato Adriano Celentano.

La dimora favolosa di Celentano è un maestoso maniero

La casa di Adriano Celentano è un sogno ad occhi aperti che solo pochi eletti si possono permettere. Ovvero i grandi artisti che, come lui, sono stati in grado di marchiare a fuoco la cultura italiana e lasciarne un segno indelebile.

Questa magione spettacolare si trova a Campesone di Galbiate, in Brianza, sulle colline del Lago di Lario, vicino a Lecco. La villa è dotata di una piscina, un campo da tennis e un parco che si estende per 12 ettari! Un vialone alberato ci guida verso l’entrata di questa casa da sogno.

Qui si conduce uno stile di vita campestre di molti anni fa, immersi nel verde e nella pace dei sensi, un po’ come gli ambienti che il cantante descriveva nel brano “Il ragazzo della via Gluck”.

Vedendo questa sua nuova residenza, la domanda sorge spontanea: “Chissà se Celentano si è finalmente trasferito lontano dal caos della città, dove ha dovuto passare quasi l’intera vita per lavoro, ed ora può godersi la pace che tanto agognava?”