Ornella Muti, schiaffo in faccia ad Adriano Celentano. Il video diventa virale

Ornella Muti una delle icone per eccellenza del cinema italiano anni Ottanta ha condiviso di recente un video sui suoi canali social che ha fatto impazzire i fan. Nel suddetto video la si vede con Adriano Celentano. Lo ha “schiaffeggiato”.

Ornella Muti è una delle attrici più iconiche degli anni Settanta, ha partecipato infatti a diversi film di successo di quel periodo con diversi attori famosi con i quali ha collaborato. Più di recente l’abbiamo vista accanto ad Amadeus come una delle co – conduttrici del Festival di Sanremo.

Ornella Muti è sempre stata una delle attrici più amate dagli italiani, tra le più seguite e anche una delle più brave. Lo dimostrano i premi vinti nel corso della sua lunga carriera, come per esempio una Targa d’oro ai David di Donatello, il Ciak d’oro speciale (2018), tre Globi D’Oro, e due Nastri d’argento come migliore attrice protagonista.

Ha ricevuto, inoltre tre candidature come migliore attrice protagonista ai David di Donatello e una come migliore attrice agli European Film Awards nel 1988. Ornella Muti ha lavorato con i più grandi registi internazionali interpretando diversi generi, fra i registi che ha incontrato lungo il percorso ricordiamo Mario Monicelli, Francesco Nuti, Paolo Virzì e Woody Allen.

Ornella Muti ha esordito a quattordici anni per Damiano Damiani come protagonista del suo film La moglie più bella, ispirato alla vicenda di Franca Viola, di Alcamo in Sicilia, a prima donna a rifiutare un matrimonio riparatore. Si trattò di un esordio fortunato che le fruttò diversi ruoli in seguito, sia in Italia che all’estero e in fotoromanzi, nei quali è accreditata come Francesca Rivelli, insieme con la sorella.

Uno degli incontri più importante per Ornella Muti fu quello del 1974, quando Mario Monicelli la volle nel film Romanzo popolare con il grande Ugo Tognazzi nei panni dell’operaio milanese Basletti. Il film, come molti del Maestro Monicelli ebbe un grande successo sia di pubblico che di critica e Muti raggiunse ufficialmente la notorietà tanto da partecipare a diverse pellicole importanti come Flash Gordon, Storia di ordinaria follia, Il bisbetico domato, Innamorato pazzo e L’amante bilingue.

Il 1994 fu l’anno in cui venne proclamata dona più bella del mondo dalla rivista statunitense Class. Sul fronte amoroso l’attrice ha avuto numerosi flirt fra cui José Luis Bermúdez de Castro, produttore cinematografico con il quale ha vissuto una splendida storia d’amore dalla quale nacque sua figlia Naike Rivelli. Alcuni anni dopo, Ornella incontra Federico Fachinetti che sposa nello stesso anno ma il loro matrimonio dura fino al 1996.

Tra i flirt che le sono stati attribuiti c’è anche, appunto, quello con Adriano Celentano.

Il flirt con Adriano Celentano

Naturalmente nel corso della sua carriera Ornella Muti ha conosciuto tanti attori famosi con i quali sono nate belle amicizie e, si sa, il gossip è sempre dietro l’angolo e nel corso della sua carriera le sono stati attribuiti molti flirt e storie d’amore. Una delle sue “relazioni” più chiacchierate per esempio è stata quella con Adriano Celentano, che sappiamo essere sposato con Claudia Mori, all’epoca il gossip fece molto scalpore, tenendo incollati gli italiani ai tabloid.

Uno scatto in particolare ha scatenato il web e vede protagonisti proprio Ornella Muti e Adriano Celentano in un’iconica scena in cui lei schiaffeggia lui. Stiamo parlando del film Innamorato pazzo, la pellicola che ha visto protagonisti proprio Adriano Celentano e Ornella Muti, dove lei lo schiaffeggia in una scena al mare, mentre sono rinchiusi in una cabina da spiaggia.

Ornella Muti ha pensato di condividere questo scatto sui suoi canali social, una scena iconica e molto divertente estratta da un film cult e molto rappresentativo della sua carriera. Ma non era presente solo questa foto, l’attrice ha infatti condiviso un carousel di vecchi scatti presi dai suoi film più famosi.

Adriano Celentano non si vede più molto in televisione, l’ultima apparizione è stata su Canale 5 per il programma da lui ideato Adrian, che fu un flop clamoroso. Nel frattempo, dopo Sanremo rivedremo Ornella Muti al cinema con il film Christmas Show dove con lei ci sono Raoul Bova, Serena Autieri, Francesco Pannofino e Tullio Solenghi.