Federico Fashion Style fa coming out? Nella separazione dalla compagna alcune rivelazioni

Il famoso parrucchiere televisivo, Federico Fashion Style, soprannome di Federico Lauri, è stato di recente ospite del salotto di Verissimo condotto da Silvia Toffanin dove ha parlato di Letizia Porcu e del rapporto che c’è con lei, assimilabile a quello di due fratelli.

Federico Fashion Style non ha mai dichiarato apertamente la propria omosessualità e anzi ha più volte negato i propri gusti ma di recente sembra invece che abbia deciso di aprirsi pubblicamente.

Federico Fashion Style è il parrucchiere di diverse star della televisione, amato da molte donne celebri e di recente è stato ospite al salotto di Verissimo e qui ha affrontato la dolorosa questione della separazione dalla madre di di sua figlia, Letizia Porcu, diventata ufficiale da poche settimane. Il parrucchiere ha voluto puntualizzare che la cosa più importante è sempre sua figlia Sophie Maelle nata nel 2017.

Federico Fashion Style, ossia Federico Lauri ha 33 anni e una figlia nata nel 2017, Sophie Maelle, avuta con Letizia Porcu da cui ora si è separato, ma la priorità resta Sophie Maelle:

“Penserò sempre a mia figlia perché penso che un amore può finire, ma l’amore che si ha per i figli è una cosa che rimarrà tutta la vita. L’importante è che mia figlia sia felice e non viva traumi per la nostra separazione”.

Ma la domanda chiave che ha fatto pensare a una sorta di coming out del parrucchiere è stata proprio quella relativa al tipo di rapporto che aveva con Letizia, più simile a quello che tra “fratello e sorella”, non quello dunque di due persone tra cui c’è attrazione: “Era un amore un po’ particolare, però comunque era un amore condiviso, cioè lei era consapevole di questo amore che noi stavamo vivendo, non è che era un amore solo da parte mia in questa maniera”.

Federico Fashion Style: è coming out?

L’intervista è proseguita con parole che ulteriormente hanno fatto pensare a un cambio di direzione nella vita di Federico al quale è stato augurato di essere finalmente libero: “Ero felice con Letizia, però magari poi la vita ti mette davanti a dei percorsi un po’ diversi”, proprio il riferimento ai “percorsi” diversi ha fatto intuire una possibile variazione di percorso nella sua vita sentimentale e sessuale.

In passato il parrucchiere ha concesso un’intervista al settimanale Chi dove aveva parlato della nascita di sua figlia dicendo che per averla era stata necessaria l’inseminazione artificiale: “Io sono stato operato per il varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano. Io dico: ‘Fatelo, perché è una cosa normale’. E Sophie Maelle è frutto del mio amore e dell’amore di Letizia”.