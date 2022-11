Spinalbese, “Ecco quando ci siamo lasciati io e Belen”, è una strategia, la provocazione in diretta

Antonino Spinalbese ha rivelato la data esatta in cui è avvenuta la rottura tra lui è Belen Rodriguez. Ma la scelta del gieffino alimenta i dubbi di una strategia che avrebbe covato per tutto questo tempo. Ecco le indiscrezioni.

La strategia di Antonino Spinalbese

A sollevare il dubbio è il settimanale Chi, secondo il quale ci sarebbe una strategia precisa dietro la scelta di Spinalbese di rivelare la data in cui ha messo fine al rapporto con Belen.

La showgirl argentina non ne aveva mai fatto parola e nemmeno lui prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Di occasioni per dirlo ne aveva avute tante, eppure Antonino ha scelto di dare una data alla fine del loro amore proprio mentre è sotto i riflettori della casa del Grande Fratello Vip. Strategia o pura coincidenza?

L’hair-stylist ha rivelato che, dopo un periodo difficile tra i due, la loro storia d’amore è finita a dicembre 2021. Antonino l’ha raccontato durante uno slancio di sincerità inaspettato avvenuto durante una conversazione con il coinquilino Alberto De Pisis, che lo ha ascoltato attentamente.

La notizia è nuova anche per il pubblico a casa, visto che prima d’ora nessuno dei due aveva rivelato quando si sono lasciati esattamente.

La provocazione a Belen

Durante la confessione l’amico De Pisis gli ha consigliato di non rivelare la data precisa e Antonino ha chiosato indispettito: “Sono problemi suoi, non miei”, lasciando intendere che Belen abbia qualcosa da nascondere.

Per ora la showgirl argentina non ha risposto alla provocazione, ma non è detta l’ultima. Intanto il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini solleva un forte dubbio: Antonino ha rivelato la data alla luce di uno slancio di sincerità con il suo amico, oppure ha una strategia in mente?

La stampa non è convinta delle tempistiche utilizzate: nonostante le numerose interviste avvenute prima che entrasse nella casa, infatti, Antonino Spinalbese non ne aveva mai fatto parola e ha deciso di rivelare la data precisa proprio mentre è sotto la costante attenzione degli italiani e delle telecamere di Mediaset.

Facendo un passo indietro, si può notare che proprio a dicembre 2021 Belen aveva ricominciato a frequentarsi con Stefano De Martino. Da quel momento i due non si sono mai lasciati, ma il dubbio sorge spontaneo: forse Spinalbese ha voluto rivelare il mese per lanciare un preciso messaggio, ossia che Belen si frequentava contemporaneamente con l’ex marito. E forse, proprio questo è stato il motivo della loro rottura.

Il settimanale di Alfonso Signorini sottolinea: “C’è dell’amarezza in quello che Spinalbese racconta”, nonostante ad oggi i rapporti tra i due siano buoni “visto che non c’è la volontà i disseppellire l’ascia di guerra, perché fare rivelazioni tanto delicate.

Togliersi un sassolino sì, e poi un po’ di strategia che avere i riflettori su di sé serva a scongiurare l’eliminazione dal GFVip”.