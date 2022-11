Attacco a Buckingham Palace: volano calci e pugni, il principe preso in pieno. Situazione assurda

Buckingham Palace continua ad essere una macchina di rivelazioni scioccanti. Spuntano dei dettagli assurdi su una lite all’interno della Famiglia Reale. Ecco il racconto.

La monarchia inglese sembra non avere mai pace in quanto a rivelazioni bomba. Anche questa volta si è resa protagonista di un avvenimento sconcertante che ha fatto discutere i sudditi inglesi.

La Regina Elisabetta è venuta a mancare l’otto settembre del 2022 e Re Carlo ha raccolto l’eredità di sua madre con grande coraggio e dedizione. Tuttavia, le cose a Palazzo non sono particolarmente semplici sia per quanto riguarda la questione politica, abbastanza altalenante in questo periodo, sia per quanto concerne l’affaire Meghan ed Harry sempre più distanti dalla famiglia reali.

A Palazzo si preparano all’uscita del libro bomba a gennaio 2023 intitolato The Spare, che promette di rivelare notizie inedite che faranno tremare tutta la monarchia. Intanto, però, vengono svelate alcune indiscrezioni che riguardano una rissa tra due importantissime figure della Royal Family durante la quale sono volati letteralmente calci e pugni e qualcuno è finito per giunta a terra.

Vediamo di chi si tratta!

Il racconto della rissa a Palazzo

Stiamo parlando di una rissa avvenuta un bel po’ di tempo fa, che riguarda proprio Harry e il marito di sua cugina Zara, Mike Tindall. L’episodio risale al 2003 in occasione della coppa del mondo di Rugby a Sidney.

Secondo quanto rivelano alcune fonti Mike, noto campione di rugby e grande sportivo, avrebbe voluto testare i riflessi e le capacità di protezione delle guardie del corpo di Harry. Per questo, Mike ha deciso di buttarsi su suo cugino acquisito, braccandolo e facendo finta di prenderlo a calci e pugni.

A questo punto Harry è stato aiutato dai suoi bodyguards dimostrando davvero di essere capaci di aiutarli e proteggerli sopra ogni cosa. Le guardie del corpo hanno scaraventato Mike sul Prato liberando Harry. Insomma, il test messo in scena dai due ha avuto buon fine e ha messo in evidenza quanto la monarchia inglese avesse assunto persone fidate.

Mike ed Harry sono da sempre molto legati e sono stati avvistati in tanti momenti in compagnia l’uno dell’altro. Purtroppo, il rapporto pare essersi attualmente raffreddato a causa delle tensioni create dall’abbandono dei doveri reali da parte del principe e dal suo successivo trasferimento in America.

D’altronde abbiamo appena raccontato un episodio del 2003 e da quella data le cose sono cambiate profondamente. In primis, la Regina è scomparsa e al suo posto c’è Carlo con Camilla e in secondo luogo Harry ha voltato pagina lasciandosi alle spalle la famiglia reale.

All’epoca, probabilmente, nessuno avrebbe potuto immaginare questo strano e a tratti triste epilogo familiare.