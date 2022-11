Charlene di Monaco, quel dettaglio sul collo ha sconvolto tutti | ecco cosa succede

Quel dettaglio sul collo di Charlene di Monaco finalmente è stato scoperto e ha scosso tutti: ecco cos’ha la monarca sul suo corpo e cosa significa.

Charlene di Monaco, il dettaglio sulla bocca di tutti

Mistero risolto a proposito del dettaglio sul collo di Charlene di Monaco: la principessa, dopo la sua ultima apparizione, ha decisamente fatto parlare il mondo intero.

Solo lo scorso 3 novembre, insieme al principe Alberto III ha partecipato a una premiazione. Per l’occasione, la principessa Charlene ha mostrato il suo collo e un dettaglio che non è di certo passato inosservato agli occhi attenti della stampa e dei sudditi. Dopo aver fatto parlare il mondo intero, sollevando indiscrezioni, ecco che arriva la verità.

L’ex nuotatrice sudafricana per l’occasione indossava un vestito bellissimo di raso con fiori dipinti, che nonostante abbia attirato tanto l’attenzione di molti, è in passato in secondo piano perché gli occhi di tutto il mondo erano puntati sul suo collo scoperto.

In questi giorni, Charlene e Alberto hanno volato fino alla grande mela per presiedere alla cerimonia annuale di premiazione della Princess Grace Foundation-USA (PGFUSA).

All’arrivo, la principessa ha stupito tutti: infatti, portava al collo qualcosa di mai visto prima d’ora, che ha sollevato dubbi e indiscrezioni. Finalmente, però, è arrivata la verità su quel dettaglio importante che è finito inevitabilmente al centro dell’attenzione.

Per la prima volta la principessa l’ha indossato: l’evento, infatti, era molto rilevante, dato che sono state assegnate borse di studio di 10 mila dollari a giovani creativi americani nel campo delle arti, in particolare del cinema, teatro del e della danza.

Charlene di Monaco ha mostrato ancora una volta il suo sostegno ai giovani appassionati di discipline artistiche, esattamente come faceva l’amata Grace Kelly durante il suo acclamato regno.

Per questo motivo, la presenza della principessa e del principe alla cerimonia di premiazione non poteva mancare.

Ciò che portava al collo la principessa era proprio lui: stiamo parlando del diamante di Grace Kelly, incastonato nella collana “La Vie en Rose”. Nessuno si aspettava che l’avrebbe presentato per la prima volta in questo modo, eppure l’occasione deve essere stata abbastanza importante per farlo pubblicamente.

Il diamante è stato realizzato seguendo l’idea di Charlene de Monaco con il prezioso aiuto del gioielliere Lorenz Bäumer, che lavora a stretto contatto con la famosa Place Vendome.

Quello di Charlene è stato un dolcissimo e inaspettato omaggio pubblico a sua suocera, Grace Kelly, scomparsa 40 anni fa, che ha colpito e commosso il mondo intero.