Eva Grimaldi, “Uscivo solamente se c’era della droga”, la situazione drammatica e le condizioni di salute

Eva Grimaldi, ospite a Belve, ha fatto una confessione senza precedenti: la showgirl parla di un periodo davvero difficile della sua vita durante il quale era dipendente dall’alcol. La confessione è davvero forte e lascia senza parole. Ecco cosa ha detto.

Eva Grimaldi e la dipendenza da alcol e droga

Eva Grimaldi, ospite a Belve – il programma condotto da Francesca Fagnani – ha stupito il pubblico italiano.

Il talk show è noto per essere in grado di far entrare i protagonisti in un flusso di coscienza, durante il quale confessano l’inconfessabile. La conduttrice, infatti, è abile nell’estirpare retroscena a volti noti della televisione italiana ponendo domande davvero dirette, che nessun altro ha mai fatto prima.

Sotto il mirino di Belve questa volta è finita Eva Grimaldi, che si è lasciata andare a una confessione senza precedenti. L’attrice, oggi 61enne, ha raccontato di un periodo davvero duro della sua vita, durante il quale era dipendente dall’alcol e dall’uso di sostanze stupefacenti.

Le parole dell’attrice

Alla domanda della conduttrice Francesca Fagnani che le ha domandato: “Lei ha detto: ‘La mia salvezza è stata incontrare Imma Battaglia. Lei mi ha tirato fuori dai vizi’. Quali vizi?”, Eva replicato con enorme schiettezza.

“Dall’alcol. Io sono stata abbandonata dalla sera alla mattina dal mio ex marito. Aprivo il frigo e bevevo al mattino. Bevevo tanto, bevevo superalcolici”, ha confessato.

“Chi mi vedeva senz’altro diceva ‘la Grimaldi è proprio fuori’”, ha aggiunto con enorme sincerità l’attrice, ex fidanzata storica di Gabriel Garko, che nel 2019 ha giurato amore eterno a Imma Battaglia.

Le due si sono unite con rito civile dopo un lungo fidanzamento durato ben “8 anni, 5 mesi, 180 giorni e notti”. L’unione è stata celebrata a Roma dalla senatrice Monica Cirinnà, la cui legge ha consentito alle coppie omosessuali di unirsi in matrimonio con rito civile anche nel nostro paese.

Ma nella sua vita Eva non ha dovuto combattere solo contro la dipendenza da superalcolici. Infatti, nel corso della sua esistenza ha abusato anche di sostanze stupefacenti come la cocaina. Della droga e dell’alcol che l’hanno resa schiava, l’attrice ha detto: “Sono due vizi molto simili. Non ero tossica, però ne ho molto abusato”.

Nel momento in cui le è stato chiesto di dire quale sia stato il periodo più buio della sua vita, Eva Grimaldi ha risposto senza esitare: “Il punto più basso è stato la droga. Uscivo solamente se c’era della droga”.

Una confessione senza precedenti durante la quale Eva ha raccontato un lato di sé restato nascosto per diverso tempo.