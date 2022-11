Arisa ricorre alla chirurgia, ha cambiato i connotati, irriconoscibile / FOTO

Arisa confessa di aver fatto ricorso al bisturi. Lo slancio di sincerità stupisce tutti, nessuno si aspettava che la cantante avrebbe svelato i suoi segreti di bellezza. Ecco tutti i trattamenti estetici e chirurgici a cui si sottopone con regolarità.

Ecco i trattamenti a cui si sottopone Arisa

Arisa è una delle cantanti più amate del panorama italiano: la sua voce da anni incanta tutti e lascia a bocca aperta.

Dopo la sua partecipazione a Ballando con le stelle, la cantante di “Sincerità” è tornata a partecipare al programma Amici di Maria De Filippi nel ruolo di professoressa di canto, un compito molto importante che lei svolge con passione.

Dopo un anno di assenza dal programma, è tornata in questa edizione e il pubblico l’ha accolta con grande gioia. Ha formato la sua squadra di aspiranti cantanti e ogni giorno li aiuta nel loro percorso di crescita verso il serale.

Nel corso degli anni la sua voce è sempre rimasta la stessa, ma il suo aspetto fisico è cambiato parecchio. Maestra di trasformazioni, la cantante ha sempre osato con i suoi look, passando da capelli rasati a capelli lunghi in pochissimo tempo.

Inoltre, in molti hanno notato cambiamenti anche nei suoi connotati e negli anni si è fatta sempre più plausibile l’ipotesi che Arisa stia abusando del potere della chirurgia plastica.

La cantante per la prima volta si è esposta sull’argomento raccontando perché l’ha fatto e da dove deriva questo suo bisogno. Ecco la confessione completa.

Senza pensarci due volte, la cantante molto amata dal pubblico dei social ha confessato ai suoi seguaci di aver fatto ricorso alla chirurgia plastica per ritoccare le labbra e di sottoporsi regolarmente a trattamenti specifici per la cura del viso e del corpo.

Infatti, ha dichirato di frequentare centri estetici, dove si reca con regolarità per sottoporsi a diversi trattamenti per migliorare il suo aspetto fisico, dal viso al corpo. La cantante ha ammesso di sottoporsi spesso a peeling, filler e trattamenti anti-età.

Negli ultimi anni, infatti, Arisa è apparsa sui social anche in pose provocanti, valorizzando molto il suo corpo e senza scrupoli ha pubblicato anche un video che la ritrae nello studio della dottoressa che si occupa della cura della sua estetica.

La confessione di Arisa dimostra quanto la cantante tenga alla cura del corpo e il fatto che lo confessi senza mezze misure dimostra di non temere il giudizio altrui. Molte persone fanno ricorso al bisturi per contrastare lo scorrere del tempo e non c’è niente di male nel farlo. Per alcuni, però, questo è motivo di vergogna e si trattengono dal confessarlo.

Arisa, invece, con molta sincerità, ha raccontato tutto ai fan che la seguono e amano molto, ”Volersi bene ogni tanto ci sta”, ha affermato Arisa che ultimamente si é mostrata in scatti provocanti.