Karina Cascella, attacca violentemente Barbara D’Urso: “Ecco perché non lavoro più…”

Karina Cascella confessa tutta la verità sul rapporto con Barbara D’Urso, spiegando perché la conduttrice l’ha cacciata dai suoi studi. Ecco cosa è successo.

Karina Cascella, la confessione su Barbara D’Urso

Karin Cascella, ex opinionista e corteggiatrice e scelta di Salvatore Angelucci del programma Uomini e Donne, è conosciuta per non avere peli sulla lingua.

Proprio per questo motivo il suo ruolo da opinionista le calza a pennello e dopo l’esperienza con Maria De Filippi ha girato diversi salotti televisivi.

Tra i tanti, anche quelli della nota conduttrice di Mediaset Barbara D’Urso. I più appassionati ai suoi programmi, però, sanno bene che la Cascella non si vede da tempo negli studi della conduttrice.

La sua assenza ha sollevato parecchie domande rimaste per molto tempo senza risposta. Finalmente Karina si è fatta avanti spiegando per intero cosa è successo tra le due e rivelando qual è il motivo per cui è stata allontanata dai talk show di Barbarella.

In una recente intervista al settimanale Mio, Karina Cascella si è lasciata andare ad una serie di giudizi che non sono passati inosservati all’attento pubblico del web. Ha affermato che ormai in tv c’è poco intrattenimento e divertimento ma molta cronaca, così come nei programma della D’Urso:

“I suoi talk sono belli, ma dovrebbe esserci qualcosa in più per dare un pizzico di leggerezza tra le tante brutte notizie che ci sono. C’è troppa cronaca a mio avviso”.

Una critica tagliente che ha fatto parlare in molti. Come se non bastasse, ha detto la sua anche sul Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, criticando il ruolo di opinionista ricoperto da Orietta Berti.

Da sempre Karina si è dichiarata perfetta per occupare l’ambita poltrona rossa. “Dopo il caso Bellavia ho smesso. Non sono brave persone e non hanno nulla da raccontare. Si salvano solo i giovani.

Orietta Berti non è incisiva nei suoi interventi. Non riesce a fare da spalla al conduttore. Un po’ come quando c’era Pupo: che senso aveva come opinionista al GF Vip?”

Nonostante le molte critiche espresse, la Cascella ha elogiato Alessia Marcuzzi, dimostrando il suo apprezzamento per il modo di condurre reality e vita privata.

In particolare, ha parlato di come Alessia ha annunciato la fine del matrimonio con suo marito Paolo, elogiandone le modalità, completamente differenti da quelle utilizzate da Ilary e Totti.

Infine, ha espresso il desiderio di tornare sul piccolo schermo nel ruolo di opinionista del programma La Talpa, in programmazione per la primavera del 2023.

“Chi meglio di me potrebbe fare l’opinionista? Sono anche l’ultima vincitrice. Ma ci metteranno qualche mummia che parlerà del nulla perché non lo ha mai visto né seguito”.