Carlo e Camilla aggrediti, sventato l’attacco violento. La situazione è drammatica

Carlo e Camilla non stanno passando un bel periodo: i due nuovi sovrani non sono ben visti dal popolo inglese. Gli estremisti spaventano i reali, in particolare dopo l’atto estremo contro i due sovrani.

Carlo III e la sua regina consorte Camilla stanno vivendo un periodo molto difficile. Dopo aver affrontato la morte della regina Elisabetta, ora se la devono vedere con la parte di popolo che non li accetta come nuovi sovrani.

Oltre alle proteste del popolo, i due devono anche far fronte agli scandali che serpeggiano nella famiglia e zittire le indiscrezioni che li vedono protagonisti. Dopo la morte della regina sono scoppiati vecchi rancori e sono emersi antichi segreti che hanno sconvolto l’intero popolo. Ogni giorno si scopre qualcosa di nuovo, e il re ha l’obbligo morale di proteggere la sua famiglia dalle voci che la coinvolgono.

Molti speravano che con Carlo, Harry e Meghan potessero tornare a far parte della famiglia, invece il nuovo re ha confermato il loro allontanamento. Pur augurandogli il meglio nella vita, ha specificato che la loro sarà in America, lontano dal palazzo reale che ormai non gli appartiene più. In effetti anche la regina lo aveva ribadito eliminando la coppia dal suo testamento, così come i suoi nipoti, come se quella parte di famiglia non esistesse più.

Carlo e Camilla: il gesto estremo contro di loro

I due nuovi sovrani devono fare i conti con le contestazioni sia degli attivisti, sia di chi non li accetta seduti al trono inglese. I due si trovavano a York per presenziare alla cerimonia in cui è stata svelata una statua in onore della defunta regina. In quell’occasione c’erano anche diversi sudditi, ma tra loro c’era un dissidente che si è reso protagonista di un gesto molto particolare.

L’uomo infatti ha lanciato delle uova contro di loro e ha provato poi ad aggredirli. La sicurezza è intervenuta subito e ha sventato l’attacco, allontanando l’uomo, ma ormai le uova erano state lanciate e i due sono stati umiliati in pubblico.

Era già successo un gesto simile quando alcuni attivisti del movimento Just stop oil avevano lanciato una torta contro la statua di re Carlo contenuta al museo delle cere. Un gesto carico di significato da parte di chi non accetta Carlo come nuovo sovrano.

Il parlamento inglese e la famiglia reale sono preoccupati che queste scene diventino sempre più frequenti e minino la stabilità del regno. Elisabetta II era riuscita a unire il popolo, mentre Carlo III non è ancora riuscito nell’intento. Un dissidente ha persino mostrato un cartello con scritto “Not my king”.