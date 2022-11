Flavio Insinna: “Ecco perché non sono padre…” drammatiche rivelazioni del conduttore

Il conduttore de L’Eredità fa delle confessioni molto private sulla sua vita. Rivela perché non ha voluto figli e la reazione è davvero drammatica. Vediamo i dettagli.

Flavio Insinna è uno dei conduttori più amati del panorama televisivo italiano. Ha alle spalle una lunga carriera culminata con l’approdo a L’ Eredità, programma di punta della rete ammiraglia. Insinna ha recitato per molto tempo anche nella celebre fiction Rai Don Matteo, ritornando per un cameo nell’ultima stagione.

Insinna ha ripreso la sua carriera da attore dopo un po’ di anni e proprio di recente sarà protagonista di una fiction nuova chiamata Muso Duro dedicata alla storia dei Giochi Paraolimpici. Insomma, per Flavio il lavoro procede a gonfie vele proprio perché gli regala tantissime soddisfazioni.

In un’intervista, però, il conduttore ha rivelato alcune sue mancanze personali spiegando i motivi per i quali non è diventato padre. L’uomo ha una compagna da tempo di cui si dichiara davvero innamorato. Però, con la donna ha deciso di non avere figli e le ragioni hanno lasciato tutti spiazzati. Ecco la vicenda più nei dettagli

La paternità per Flavio Insinna

Più volte Flavio Insinna ha fatto alcune dichiarazioni forti ed oneste sulla sua vita privata. Al Corriere della Sera aveva svelato di non sentirsi in grado di fare veramente il padre soprattutto con i numerosi impegni che il suo lavoro comporta.

La carriera di attore e conduttore nel tempo lo avrebbe tenuto lontano dalla famiglia e da eventuali figli ed è per questo principalmente che ha rinunciato a priori ad essere padre. Flavio al settimanale Oggi ha ribadito questo concetto dichiarando: “non ho rimpianti“. L’attore è sì dispiaciuto di non aver avuto figli ma allo stesso tempo è consapevole che questa sia stata la scelta più giusta per le sue esigenze e della sua compagna.

D’altronde, Insinna nell’intervista ammette di ritrovarsi sempre circondato da tante persone alle quali offre sempre un aiuto. A tal proposito dichiara che questi: “diventano un po’ figli miei“. La compagna di Flavio si chiama Adriana Riccio, conosciuta negli di studi di Affari Tuoi quando lei era una concorrente e lui il conduttore.

Da allora tra loro è scattato un vero e propio colpo di fulmine sfociato in una relazione duratura ed intensa che non ha avuto bisogno di arricchirsi con la nascita dei figli. Flavio, infatti, ha spiegato alla sua partner le sue scelte, condivise a pieno da Adriana con la quale ha trovato un meraviglioso equilibrio grazie anche alla presenza dei loro amati animali.