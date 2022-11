Mara Venier, “l’inizio della fine…”| Il racconto straziante della malattia

La celebre conduttrice fa delle dichiarazioni profonde su alcuni aspetti personali. Il racconto è davvero straziante. Tutti sono incredibilmente commossi.

Mara Venier a cuore aperto! La conduttrice rivela le difficoltà del suo passato. Tra queste c’è una terribile malattia e la perdita di una persona cara. La commozione di tutti è evidente.

La donna è un pilastro del piccolo schermo. Attualmente impegnata alla conduzione di Domenica In dopo così tanti anni sulla cresta dell’onda continua a macinare programmi di successo e a fare ascolti da urlo. In più, la conduttrice nonostante i lunghi anni di carriera è riuscita a rinnovarsi anche in funzione delle nuove generazioni.

La Venier è diventata un idolo dei giovani soprattutto grazie alla sua capacità di sfruttare i suoi social e mostrarsi sempre molto reale e divertente. Prima, però, di essere la conduttrice che tutti noi abbiamo imparato a conoscere, la Venier ha esordito giovanissima in parecchi film diretti da registi importanti.

Per dirne alcuni ci sarebbe Diario di un italiano di Sergio Capogna, Zappatore nel 1980 di Alfonso Brescia con Mario Merola e altre commedie tipo Testa o croce (1982) di Nanni Loy con Renato Pozzetto. Insieme al suo compagno dell’epoca Jerry Calà è stata protagonista di moltissime commedie all’italiana diventando il sogno erotico di tutti gli italiani.

Con l’attore è finita a causa dei numerosi tradimenti di lui ma a distanza di tempo, dopo aver risolto i loro dissapori, si sono riconciliati e ora sono grandissimi amici. La carriera in tv è iniziata, però, grazie a Nanny Loy che la inserì come co-conduttrice nel programma Cantagiro insieme ad un giovanissimo Fiorello.

Sebbene Mara Venier abbia vissuto dei bellissimi momenti sia dal punto di vista personale che lavorativo, la donna ha anche passato dei periodi di grande sofferenza che ancora adesso continuano a segnare la sua vita.

Il racconto drammatico di Mara Venier

Mara Venier ha perso sua madre ormai un po’ di tempo fa, ma il vuoto lasciato dalla sua scomparsa permane tutt’ora. La conduttrice le ha dedicato un libro intitolata:”Mamma ti ricordi di me?”, dove racconta la difficile malattia che ha colpito la donna, la quella di Alzheimer.

Ecco cosa ha rivelato al Corriere della Sera: “Sono stata costretta a metterla in una struttura, con lei c’era Lucia, una badante deliziosa. Il giorno in cui mi ha detto ‘buongiorno signora’ ho capito che era l’inizio della fine. Nessun senso di colpa, ma cosa darei oggi per avere cinque minuti con lei”.

Una narrazione davvero drammatica che mette in evidenza tutto il suo dolore nell’assistere alle sofferenze della sua amata madre.