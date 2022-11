Wanda Nara otterrà un patrimonio incredibile da Icardi. L’accordo è da capogiro

Dopo la separazione con Icardi, Wanda Nara otterrà un patrimonio molto succoso: ecco come si sono divisi i beni dell’ex coppia. La manager otterrà molti soldi.

Dopo la separazione con Icardi, Wanda Nara godrà di un ottimo patrimonio. L’accordo di divisione dei beni è stato firmato quasi un anno fa e che a breve dovrebbe diventare operativo.

La loro storia d’amore è iniziata nel novembre 2013, quando la Nara stava per divorziare da Max Lopez. I due si erano già incontrati ed era nato dell’interesse. L’ufficializzazione è arrivata su Twitter proprio dal giocatore: Icardi ha scritto “Ti amo, non mi sarà facile dire quello che sento, perché ho scoperto che queste due parole portano con sé un sentimento senza limiti”. Un post molto dolce che non ha lasciato più dubbi sulla loro situazione.

I due si sono sposati nel 2014 a San Isidro, dopo un anno di intensa frequentazione. Nel 2015 nasce la loro primogenita, Francesca. Nel 2016 Wanda Nara diventa la sua manager e Icardi rinnova il suo contratto con l’Inter fino al 2021: l’ingaggio è di circa 6 milioni a stagioni. Nello stesso anno nasce anche la secondogenita della coppia: si chiama Isabella.

La prima rottura si verifica lo scorso ottobre, quando la Nara pubblica su Instagram uno stato in cui accusa il marito di averla tradita. Dopodiché, cancella le loro foto insieme e svela a una giornalista argentina di essersi separata.

Wanda Nara: ecco quanto otterrà dal divorzio

Icardi e Wanda Nara hanno firmato degli accordi per il divorzio che sono molto vantaggiosi per lei: la manager riceverà infatti gran parte dei beni che erano in condivisione. L’accordo, però, non è ancora valido, in quanto i due non sono ancora divorziati ma soltanto separati.

Il legale della coppia ha svelato il dettaglio degli accordi al programma A La Tarde. “Gli immobili sono stati lasciati a Wanda, alcuni, e contanti, e lo stesso è stato lasciato a Mauro Icardi. Ognuno gestisce il suo patrimonio, l’hanno firmato lo scorso anno” ha specificato. Una divisione bilanciata che giova a entrambi.

Durante la stessa trasmissione il giornalista Diego Esteves che il patrimonio di Mauro Icardi, oggi giocatore nella squadra turca Galatasaray, ammonta a 70 milioni. Lo compongono, oltre ai 10 milioni all’anno che riceve dal PSG e dalla squadra turca, auto di lusso e diversi immobili. Il legale ha inoltre specificato che “gli accordi presi non possono essere sciolti”.

Oltre a ciò è emerso che Icardi non vorrebbe più avere la Nara come sua agente. Le avrebbe anche impedito di ottenere la percentuale che le sarebbe spettata dagli accordi con il Galatasaray. L’ex manager non ha commentato la questione, né i problemi legati alla custodia delle figlie Isabella e Francesca.