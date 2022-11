“Sono stata io”, la Regina Elisabetta ha confessato prima di morire: dettaglio scioccante

La Regina Elisabetta II prima di morire avrebbe fatto una confessione al primogenito Carlo che salta fuori adesso rimescolando le carte sul rapporto madre – figlio. Quali sono state le ultime parole della Regina Elisabetta prima di spirare?

La Regina Elisabetta non smetterà mai di far parlare di sé, neppure dopo la sua morte e da quel fatidico 8 settembre sono passati quasi due mesi e come più volte vi abbiamo riportato di Elisabetta II e della Royal Family non si finisce mai di parlare, perfino Diana Spencer dopo più di vent’anni è ancora sulla bocca di tutti e a distanza di tempo dall’incidente saltano fuori nuovi retroscena. Oggi torniamo invece sulle ultime parole della Regina prima di morire, la confessione fatta a suo figlio Carlo in punto di morte.

La Regina ha svelato un retroscena di cui il figlio Carlo non era al corrente e solo ora viene a sapere: “Dì a Harry e William che sono stata io”, queste le agghiaccianti parole trapelate in questi giorni sull’ultima conversazione di Elisabetta con suo figlio Carlo.

Elisabetta II è morta a Balmoral a 96 anni, nella sua amata residenza scozzese dove amava rifugiarsi e dove ha passato gran parte della sua infanzia. È a Balmoral che Elisabetta II è tornata dopo la morte del marito Filippo di Edimburgo. Oggi il suo primogenito è già Carlo III d’Inghilterra e ha preso pieni poteri, anche se l’incoronazione avverrà solo a maggio 2023.

I segreti di Elisabetta II

Molte persone sono convinte che Elisabetta II si sia portata nella tomba diversi segreti di cui nessuno, neppure i figli erano a conoscenza. “Sono stata io”, parole agghiaccianti che fanno pensare a qualsiasi cosa e sicuramente il primo pensiero va a Diana Spencer, morta in un tragico incidente stradale alla fine di agosto del 1997.

Carlo quindi sarebbe venuto a conoscenza solo ora di un segreto che la Regina avrebbe tenuto per sé per anni. “Dì a Harry e William che sono stata io”, un chiaro riferimento ai due nipoti, figli di Carlo e Diana, ma cosa centrano loro e a cosa si riferiva? Ovviamente potrebbe trattarsi di qualsiasi cosa e per adesso la fonte che avrebbe parlato di questa cosa preferisce restare anonima.

Sul web le voci corrono e naturalmente si è subito pensato a Lady D.

Non è una novità quella secondo la quale alcune persone pensano che la famiglia reale abbia avuto un ruolo determinante nella morte di Diana. La teoria del complotto le cui menti principali sarebbero stati proprio Elisabetta II e Filippo di Edimburgo è sempre sul piatto.

Se ciò fosse vero e se la confessione della Regina si riferisce a un suo coinvolgimento diretto nella morte di Diana, allora l’intera famiglia reale sarebbe distrutta. Non è detto però che la Regina stesse parlando di un segreto necessariamente brutto, potrebbe trattarsi anche di qualcosa che la nonna, prima della monarca, avrebbe fatto per i suoi figli.

Nel frattempo che aspettiamo di conoscere la verità su questo e altri segreti della Royal Family, sta per uscire il libro del Principe Harry, Spare, che si preannuncia pieno di sorprese e rivelazioni che dovrebbe parlare chiaro sulla Royal Family.