Gerry Scotti, in terapia intensiva: “Tutti i parametri sballati”. Una situazione disarmante

Gerry Scotti in passato ha dovuto affrontare delle gravi difficoltà, un dramma che lo ha portato in ospedale, in terapia intensiva.

Gerry Scotti è uno dei conduttori per eccellenza della Tv italiana, tra i più amati e di maggiore talento. C’è chi tra il pubblico lo ha perfino definito l’erede di Mike Bongiorno. Negli anni lo storico conduttore ha conquistato il pubblico raggiungendo un successo clamoroso in trasmissioni diventate iconiche come Passaparola, Caduta Libera e Chi vuol essere Milionario. In alcune stagioni televisive ha anche condotto il Tg satirico Striscia la notizia.

Gerry Scotti è tra i maestri della conduzione e ha sempre messo in primo piano il suo talento e la sua professionalità. I suoi primi passi sono stati in radio con format di enorme successo soprattutto a Radio Hinterland Milano2 e Radio Milano International, dove in quest’ultima conduceva una rubrica chiamata Il mercatino delle pulci.

Gerry Scotti è un conduttore radiofonico e televisivo. È nato in provincia di Pavia e si è avvicinato al mondo dello spettacolo fin da giovanissimo. Il papà era un operaio alle rotative del Corriere della Sera mentre la mamma una casalinga.

Dopo Giurisprudenza Gerry ha preferito dedicarsi alla sua passione più grande, la musica. Prima di intraprendere la carriera di conduttore televisivo è stato però un conduttore radiofonico. Lo ricorderete a Radio hinterland Milano 2 ma anche a Radio Deejay.

Dal 1992 si è avvicinato invece al mondo della televisione. Tanti sono i programmi di successo che ha condotto come La sai l’ultima, Il Quizzone, Chi vuol essere milionario, Caduta Libera, La Corrida.

Conosciuto nell’ambiente dello spettacolo come il gigante buono della televisione per la sua stazza, Gerry Scotti tuttavia non ha avuto solo momenti felici, come del resto capita nella vita anche per lui ci sono stati momenti difficili, uno di questi è stata l’esperienza in terapia intensiva. Ecco cosa sappiamo.

Gerry Scotti in ospedale

Circa due anni fa Gerry Scotti si è trovato in ospedale, in terapia intensiva. In quel periodo è stato davvero difficile ma per fortuna il peggio è passato e ora può tirare un sospiro di sollievo, anche se è stato un vero dramma per il conduttore.

Gerry Scotti ha avuto il covid, nel periodo in cui ancora non era stata avviata la pratica di vaccinazione in Italia, il suo ricovero è durato 10 giorni interminabili e le sue condizioni di salute peggioravano sempre di più.

Gerry Scotti era ricoverato nella terapia intensiva del Covid Center dell’Humanitas di Rozzano che praticamente è stata casa sua per molto tempo finché, per fortuna il conduttore non si è ripreso. A dargli la forza in quei giorni è stata la nascita della sua prima nipotina, un evento felicissimo che lo ha riportato alla vita.

“Avevo tutti i parametri sballati: fegato, reni, pancreas. Virginia mi ha aiutato. Mi sono detto: devo guarire perché tra un mese nasce mia nipote ed io ci voglio essere”.

Si è trattato di una dura prova che per fortuna è stata superata e che lo ha certamente reso più forte e più consapevole.