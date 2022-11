Matrimonio a prima vista: non avete idea di che fine ha fatto la prima coppia del programma | risvolto incredibile

Che fine ha fatto la prima coppia del programma Matrimonio a prima vista? Nessuno se lo aspettava! Ecco come sono andate le cose tra i due.

Matrimonio a prima vista è un programma molto seguito su Real Time, dove due perfetti sconosciuti si sposano senza mai essersi incontrati prima. La coppia solo dopo avere le fedi al dito si presenta per poi partire in viaggio di nozze e condividere un pezzo della loro vita, o forse tutta.

Si tratta di un programma che si basa su un esperimento sociale molto curioso, ma non sempre le cose vanno per il meglio. È un vero salto nel vuoto che può rivelarsi deleterio per i componenti della coppia.

La prima coppia ad essersi sposata nell’edizione italiana del programma era formata da Lara e Marco, che si erano promessi amore eterno 5 anni fa. Ma ora come vanno le cose tra loro? Nessuno si aspettava i risvolti che sono avvenuti in questi anni. Vediamo se l’esperimento ha funzionato bene o se è stato un fallimento.

Lara e Marco stanno ancora insieme?

Guardando cosa pubblica sui social, sembra che Lara sia sempre più appassionata di sport e attività fisica, tanto che ora è diventata un’istruttrice di fitness online. Marco, invece, ha fondato un brand di prodotti di cosmetici tutto suo.

I due, però, si sono lasciati da parecchio tempo. L’esperimento del programma di Real Time è quindi fallito, e il matrimonio è stato seguito da un divorzio. Nonostante gli studi che gli esperti fanno prima di scegliere la coppia da sposare, i due non erano affini, né tantomeno anime gemelle e hanno deciso di firmare le carte del divorzio consensuale.

Non è chiaro quale sia stato il motivo scatenante, forse avevano poche cose in comune o l’impatto con la quotidianità è stato decisivo, fatto sta che la coppia si si è detta addio poco dopo la fine del programma.

Quello del fallimento è un rischio che i partecipanti sanno di correre: in fin dei conti in Matrimonio a prima vista ci si sposa senza che prima ci sia stata una frequentazione. Spesso, i concorrenti rimangono delusi dall’aspetto fisico del partner e affrontano diverse difficoltà per rapportarsi con loro e arrivare a fine programma.

Tornando a parlare dei primi concorrenti del programma, attualmente sia marco che Lara sarebbero single e non avrebbero intrapreso ulteriori frequentazioni.

Ora è iniziata la nuova stagione dell’esperimento sociale, non resta che sperare che le cose vadano meglio per le coppie di quest’anno.