Spunta il pericoloso segreto tra Lady Diana e il principe Andrea: “Dinastia in subbuglio” | È sabotaggio

Un segreto così nella famiglia reale non si era mai sentito: quello custodito dal principe Andrea e Lady Diana davvero li batte tutti. Ecco cosa nascondevano i due a Carlo.

La confessione cambia le sorti del regno

Nonostante sia dipartita, Lady Diana continua a far parlare di sé: i sudditi sono molto legati alla così chiamata “principessa triste” e non riescono a lasciarla andare, nemmeno con i ricordi. Oggi, però, spunta una verità che in un batter d’occhio la riporta su questo mondo, dove la principessa avrebbe creato e custodito un pericoloso segreto con il principe Andrea. Vediamo di cosa si tratta.

A dare la notizia non è una fonte qualunque, ma una figura autorevole, molto vicina alla famiglia Windsor e che conosce bene le dinamiche. Oltre a dare la notizia, la fonte non si nasconde: si tratta della biografa di corte Angela Levin, scrittrice, giornalista e conoscitrice della Royal Family che ha scritto un libro dedicato a Camilla Parker, Regina Consorte.

Secondo quanto dichiarato dalla biografa, Lady D. e il principe Andrea erano legati da un profondo affetto che li ha portati ad avere un importante segreto, custodito alle spalle dell’attuale Re Carlo III.

Lady Diana e il principe Andrea si conoscevano fin da giovanissimi e, secondo quanto dichiarato da Angela Levin, la principessa aveva pensato a un piano davvero dettagliato per evitare che Carlo salisse al potere dopo la morte della Regina Elisabetta II. Il tutto sarebbe stato pensato grazie all’aiuto del principe Andrea, complice del piano di sabotaggio.

Lady D, il duca di York e sua moglie Sarah Ferguson, stavano abilmente cercando una soluzione per mettere sul trono il principe William, al posto di Carlo. Il tutto alle sue spalle. L’intento era quello di fare un salto di generazione che avrebbe potuto il destino della monarchia inglese.

Se fosse vero, vorrebbe dire che i tre hanno cercato di sabotare le regole della successione dinastica. Ma per quale motivo? Era forse un modo per Diana di vendicarsi dei tradimenti di Carlo? O semplicemente sete di potere di entrambi?

Nel frattempo, un nuovo scandalo bussa alla porta della famiglia reale. Secondo rumor di corte, che tornano a parlare del rapporto di Lady D. e Andrea, sembra che la principessa triste e il principe Andrea abbiano avuto un flirt segreto nel periodo in cui era incinta di William. Non possiamo sapere se è una bugia o se questo gossip corrisponda a verità, ma sicuramente non si smetterà di parlarne a breve.