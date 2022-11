Chanel Totti si fidanza, la risposta di papà Francesco è incredibile: nessuno se l’aspettava

Cosa ne pensa Francesco Totti del fidanzato di Chanel? Le sue parole sono davvero inaspettate. Ecco cos’ha detto l’ex calciatore

Chanel Totti sembra molto più grande dell’età che ha: molti l’avranno vista su TikTok o Instagram e si saranno stupiti per l’enorme cambiamento che ha fatto in questi anni. La ragazza, secondogenita dell’ex coppia, ha solo 15 anni, ma ne dimostra molti di più.

Insieme al fratello Cristian, di due anni più grande, sta vivendo il pieno dell’adolescenza e questo significa tante nuove esperienze e soprattutto i primi amori. La ragazza somiglia molto a sua madre Ilary e, grazie alla sua parlantina e alla sua bellezza, di sicuro non sarà difficile per lei trovare un fidanzato.

L’adolescenza però è anche un periodo difficile, pieno di cambiamenti, e a questo si è aggiunta ora la separazione dei genitori. La famiglia ha i riflettori puntati addosso e, sebbene non si sia lasciata andare confessioni sui social, Chanel sta affrontando una situazione molto spinosa.

Il suo profilo TikTok è bombardato da persone che le chiedono un’opinione sulla separazione dei genitori, ma lei sta riuscendo a ignorare le richieste. La sua vita sembra quella di una normale ragazza della sua età, almeno all’apparenza.

Pare che la ragazza, insieme a suo fratello Cristian e sua sorella Isabel, di 6 anni, abbia già conosciuto la nuova compagna del padre. Francesco, Noemi Bocchi e Isabel sono stati visti uscire da casa di lei dopo un pomeriggio insieme. Sembra quindi che i ragazzi abbiano accettato la nuova ragazza dell’ex calciatore e forse a breve, quando la separazione sarà conclusa, potranno di nuovo tornare tranquilli.

Chanel Totti, cosa pensa Francesco del fidanzato?

Francesco e Ilary hanno più volte parlato dei loro figli durante le interviste, raccontando quanto la famiglia fosse unita e quante soddisfazioni gli dessero i tre ragazzi. In un’intervista si è anche parlato della vita amorosa di Cristian e Chanel.

Lo scorso anno Ilary aveva rivelato al settimanale Chi che il figlio maggiore aveva trovato il suo primo amore e si era fidanzato. “Gelosa io? No, ma sono ancora piccoli, di che parliamo? E poi deve essere felice lui. Io me lo sono scelto come dicevo io e lui se la sceglie come vuole lui”.

Nella stessa occasione si era parlato anche di Chanel, e la showgirl aveva raccontato che la ragazzina era stata più precoce del fratello, fidanzandosi prima di lui. E cosa dice il papà? “Francesco lo sa” aveva detto. “Ma lei si fidanza e si lascia, sono ragazzini, non è che io stia dando troppa importanza a queste cose qua”. Non sappiamo se Chanel sia tuttora fidanzata, ma alla sua età sarebbe del tutto normale conoscere nuove persone e iniziare nuove storie.