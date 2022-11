Sonia Bruganelli senza freni su Orietta Berti. La nuova confessione lascia tutti senza parole, da lei è inimmaginabile

Sonia Bruganelli è ormai un’opinionista fissa del Grande Fratello Vip, programma condotto da Alfonso Signorini.

Anche se durante la scorsa edizione per via dei numerosi scontri con la sua ex collega Adriana Volpe, Sonia aveva dichiarato di volersene andare, oggi è tornata a sedersi sulla poltrona rossa e in questa edizione è ancora più carica e diretta della scorsa.

A farle compagnia questa volta è Orietta Berti, che abbandona – in parte – i panni di cantante per vestire quella di opinionista dei vipponi. La Berti ha un modo totalmente diverso di commentare gli avvenimenti della casa rispetto alla Bruganelli: è molto tranquilla, assertiva e spesso fornisce consigli da “nonna”.

La sua lunga e qualificante esperienza nel mondo dello spettacolo le permettono di fare commenti e dare consigli ai ragazzi giovani che quest’anno compongono il cast del Grande Fratello Vip.

Anche riguardo la situazione di Marco Bellavia, costretto ad abbandonare il programma per via del comportamento dei suoi compagni, la Berti aveva capito fin dall’inizio che c’era qualcosa che non andava. La sua esperienza anagrafica e professionale la portano ad essere molto perspicace e vederci lungo nelle situazioni. Una risorsa inarrestabile per questa edizione del GF Vip.

La sua compagna di viaggio, Sonia Bruganelli, è profondamente diversa da lei. Nonostante questo, le due sembrano essere in sintonia, a differenza dell’anno scorso, quando Sonia è stata al centro dell’attenzione per via degli screzi con Adriana Volpe. molti si chiedono cosa pensi Sonia di Orietta e finalmente abbiamo avuto una risposta.

La Bruganelli, ospite a Maurizio Costanzo show si è lasciata andare spiegando: “Con Orietta Berti mi trovo benissimo”. Una frase semplice, che aveva già affermato in passato. Poco dopo, però, l’opinionista del Grande Fratello Vip ha detto tutta la sua verità sulla sua collega.

La Bruganelli, infatti, ha rivelato un lato di Orietta che non siamo soliti a vedere nei panni di opinionista in tv. “In tv dice cose carine ma fuori le telecamere dice cose cattivissime. Ma veramente eh. Si sta ancora sciogliendo, secondo me potrà tirar fuori delle ‘oriettate’ evidenti”, ha spiegato.

Insomma, una dichiarazione pungente che nessuno si aspettava e che rivela molto del pensiero che la Bruganelli ha sulla sua collega.

Nonostante tutto, possiamo dire con certezza che la moglie di Paolo Bonolis si trova di gran lunga meglio a lavorare con la cantante piuttosto che con la sua ex compagna di viaggio, Adriana Volpe. Con lei, infatti, durante la scorsa edizione, ha avuto moltissimi scontri che le hanno portate a posare per le prime pagine dei maggiori giornali di gossip.