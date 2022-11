Ilary e Totti, “…si perde la dignità. Che poveracci”: proprio lui li attacca violentemente,

Totti e Ilary riempiono ancora le pagine dei portali web e del gossip in generale con le loro vicende post separazione che infiammano il mondo di internet dallo scorso 11 luglio. Ma cosa è successo?

Non ce n’è per nessuno! Ilary Blasi e Francesco Totti continuano a essere i protagonisti del gossip più sfrenato che si trascina sul viale del tramonto della loro storia tra uno scoop e una smentita dallo scorso 11 luglio quando è stata annunciata ufficialmente la loro storia.

Se inizialmente l’annuncio della loro separazione è stato pacifico e di comune accordo, nel corso dei mesi poco alla volta sono saltate fuori accuse e recriminazioni. La tempesta vera e propria e la conseguente guerra mediatica si è scatenata a partire dall’intervista di Francesco Totti al Corriere della sera dove parlava di molte cose che riguardavano anche la ex moglie e fra queste anche la famosa questione dei Rolex rubati.

L’ultima notizia che ha fatto scalpore negli ultimi giorni è nata dal video che Ilary Blasi ha postato su Instagram e che la vedeva davanti alla vetrina di Rolex nell’atto, ironico, di fare un eloquente gesto rappresentativo del furto, come a lasciar intendere che di lì a poco avrebbe fatto una rapina. Nel video venivano taggati Striscia la notizia e proprio Francesco Totti, chiaramente preso in giro per quanto aveva dichiarato nella famosa intervista al Corriere della sera.

Ovviamente i commenti da parte di giornalisti e opinionisti in genere sono prontamente arrivati, e tra questi ricordiamo per esempio il repost di Selvaggia Lucarelli che ha blastato Francesco Totti elogiando l’ironia dell’ex letterina che ha reagito con un sorriso di fronte all’accusa.

Il commento di Alessandro Rosica

L’Investigatore Social Alessandro Rosica si è unito ai commenti di coloro che hanno voluto dire la loro sulla questione e queste sono state le sue parole: “Questo succede quando si perde la dignità da entrambi i lati che poveracci”. Parole sicuramente molto pungenti ed eloquenti.

Di sicuro tutta la faccenda sta diventando grottesca, ironica e a tratti ridicola se pensiamo al contesto, dopotutto si parla di un divorzio nel quale sono coinvolti anche i figli di Francesco Totti e Ilary Blasi e forse ci sarebbe da pensare anche a loro prima di cedere alla guerra.

Addirittura Totti nel corso di questa dichiarazione con relativa accusa ha perfino detto di aver “preso in ostaggio le borsette” di sua moglie per avere indietro gli orologi. Non ci si deve stupire quindi se persone come Rosica e Lucarelli se la ridono e, giustamente, giudicano il loro rapporto come poco consono. Tutta la storia ormai sembra la brutta sceneggiatura di un film che vuole imitare La guerra dei Roses o Kramer contro Kramer ma in un cinepanettone degli anni Novanta.