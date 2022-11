Alberto Matano gela l’ospite dopo le accuse, situazione imbarazzante in diretta

Grande professionalità e talento indiscusso, credibilità, signorilità e savoir faire sono le caratteristiche di quello che uno dei conduttori e giornalisti più apprezzati della tv pubblica italiana, punta di diamante del pomeriggio della prima rete Rai: alla Vita in diretta va in scena l’imbarazzo: il conduttore gela l’ospite indiscreta.

Il padrone di casa de La Vita in diretta, Alberto Matano è principe degli ascolti pomeridiani, grazie anche al suo bagaglio professionale che gli consente di essere “sempre sul pezzo”, da sempre molto attento ai temi riguardanti cronaca, attualità e politica. Riesce sempre molto bene con la sua professionalità a coniugare racconti dettagliati di cronaca a pagine molto più lievi che intrattengono il pomeriggio del suo pubblico da casa.

Giornalista professionista dal 1999, appassionato di editoria e scrittura giornalistica, entra nella scuola di giornalismo a Perugia e da subito collabora con l’emittente nazionale Rai, tanto che diventa il volto del tg 1 delle 20.00 e dello Speciale Tg 1 in diretta per eventi importanti, cercando però di stare lontano dagli eventi di politica.

In una intervista ha dichiarato infatti che: “Mia madre faceva politica, era una delle leader dell’Udc in Calabria e aveva un incarico non parlamentare ma nel partito nazionale. Quando te ne vai di casa a diciotto anni e appartieni a una famiglia che nella tua città è abbastanza conosciuta, lo fai perché non vuoi una vita semplice. Ho voluto fare la mia strada”.

Ma ecco cosa è successo qualche giorno fa nel suo contenitore di cronaca e attualità che conduce dal 2019, prima affiancato da Lorella Cuccarini, che in seguito lasciò il programma per alcuni atteggiamenti sessisti dei membri della produzione.

A mettere in imbarazzo Matano è stata Valeria Marini, una tra le partecipanti di Tale e Quale Show che più fa parlare di sé di questa edizione, tanto che la sua prima esibizione nelle vesti di Britney Spears, è diventata virale da scatenare la creatività e diventare un vero e proprio meme.

Ed è proprio nel salotto televisivo di Matano che la Valeria nazionale si racconta a cuore aperto e commenta le recenti separazioni di Totti e Ilary. Qui però è subito shock.

Approfittando dell’argomento matrimoni & co. la soubrette ha fatto una battuta al conduttore: “Quando mi sposo vi invito tutti” e l’ immediata risposta di Matano “Noi veniamo“. “Tu Alberto, al tuo matrimonio però non mi hai mica invitata…” ha aggiunto Valeria.

Ma stavolta la freddura di Matano è istantanea: “Quella è stata una cosa che ancora non ho neppure realizzato” e alla precisazione di Valeria sulla battuta prosegue “Va bene, ma al mio matrimonio comunque eravamo pochi pochi…” tagliando corto sul discorso e cedendo la parola.