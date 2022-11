Barbara D’Urso: attacco diretto dell’ex compagno Francesco Zangrillo. Rivelazioni shock

Soffiano venti di tempesta in casa D’Urso dopo l’attacco diretto dell’ex compagno Francesco Zangrillo alla conduttrice di casa Mediaset.

Francesco Zangrillo, broker assicurativo 48enne, ha recentemente dato alle stampe una lettera di risposta a Barbara d’Urso, direttamente sulle pagine del settimanale Chi.

Barbara, la conduttrice de La Pupa e Il Secchione Show, ma con una carriera che spazia dal piccolo al grande schermo, attrice, scrittrice e conduttrice italiana di enorme popolarità, è nota per il suo temperamento tutto partenopeo, croce e delizia di chi come lei ha fatto dell’autenticità una bandiera personale e professionale e che dopo diverse decadi di carriera in tv continua ad essere pervasa da un “sentimento sano” e “Questo è il carburante e mi spinge a dare tanto, il mio meglio e sempre di più”.

Dal debutto, alla fine degli anni settanta, fino ad oggi Barbara si conferma una “stakanovista” della televisione, sempre pronta a mettersi in gioco, nel lavoro come nell’amore, vivace e poliedrica. La sua vita infatti è stata costellata da numerosi successi e da altrettanto numerosi flirt.

Ma sembra che il broker finanziario ex fidanzato della conduttrice non abbia gradito che lei lo abbia definito “corteggiatore in prova” durante una puntata della sua trasmissione su Canale 5. Piccato, Francesco smentisce con forza sottolineando che ha avuto una relazione molto intensa con la padrona di Pomeriggio 5 durata oltre un’anno.

E dalle pagine di Chi allora sferra l’attacco rivendicando il suo ruolo di fidanzato e ribadendo che il loro non sia stato un flirt da poco.

Impossibile per Barbara tacere ancora: la timoniera di Pomeriggio Cinque ha deciso di fare chiarezza. Ecco le rivelazioni shock.

La 64enne napoletana, sulle pagine di Gente ha spiegato i motivi per cui la storia con il 48enne Zangrillo è naufragata. All’origine della rottura tra loro ci sarebbe il modo molto diverso di intendere i legami, lui più incline ad una idea di coppia più tradizionale e meno a “vivere nel segreto di Pulcinella”, pur non desiderando cercare pubblicità gratuita.

Lapidarie le parole di Barbara sulle pagine di Gente: “Di corteggiatori ne ho moltissimi, lo ammetto, ma sono single. Non sono loro sbagliati anzi, sono io particolare. Non so nemmeno io cosa voglio. La parola fidanzato mi pesa un po’, per adesso preferisco essere libera, non rendere conto a nessuno. Questo è un periodo molto movimentato, sono così concentrata sul lavoro che l’attenzione che meriterebbe una coppia per ora non mi manca”.

Insomma sembrerebbe che Barba stia benone, sia dal punto di vista affettivo, circondata di amore, grazie all’affetto dei suoi figli, della sua famiglia, dei suoi amici e del pubblico e che stando ad alcune indiscrezioni starebbe per diventare nonna.