Lutto nel mondo della musica, morto a soli 24 anni. Dramma devastante, fan distrutti

Una situazione davvero devastante, un dramma che non avremmo mi voluto sentire. Era tra le 154 vittime della strage di Halloween a Seoul, proprio la star del K-Pop Lee Ji-han si è spenta all’improvviso a 24 anni. Il mondo della musica è in lutto e i fan piangono la fine del loro idolo.

È una vera e propria tragedia quella che ha colpito il mondo del k-pop e dell’intera musica internazionale in questi ultimi giorni, tanto da destabilizzare profondamente il panorama artistico e musicale globale.

Un giovane artista, cantante, è venuto a mancare all’improvviso, lasciando tutti senza parole proprio per l’accaduto davvero drammatico.

È successo tutto nella serata di sabato 29 ottobre nella tragedia che ha colpito profondamente la folla a Itaewon, nel centro di Seoul. Tantissimi i messaggi di cordoglio dei fan che hanno voluto ricordare il cantante e attore Lee Ji-han.

Classe 1998, il giovane aveva debuttato nel mondo dell’industria dello spettacolo coreano in un reality show Produce 101 nel 2017, in cui 101 aspiranti K-pop duellavano per vincere un posto in una boy band di 11 membri.

Anche se non era uscito vincitore, aveva indubbiamente ammaliato il pubblico con la cover Overdose degli EXO e in seguito ha trovato la fama come attore recitando in un dramma sudcoreano di grande successo: “Today Was Another Nam Hyun Day”.

Un dramma nel dramma

Se non fosse tragicamente morto, Lee Ji-han avrebbe dovuto far parte della prossima serie MBC Season of Kkokdu, come ex fidanzato della protagonista.

Se all’ascolto può sembrare un mix di generi tra pop occidentale, hip hop, rock, dance, elettronica, R&B e country, il K-pop è più di una nuova moda musicale, è un vero e proprio business intorno al quale gira un’industria da oltre 5 miliardi di dollari, in cui i cantanti sono idoli sul palco e star sui social. La corean wave purtroppo in questo caso è stata davvero un’onda travolgente.

A seguito della strage di Halloween e della scomparsa di Lee Ji-han, le agenzie che rappresentavano la star del k-pop, la 935 Entertainment e 9Auto Entertainment hanno pubblicato una foto nera in segno di lutto su social Instagram, commentando di avere “il cuore spezzato” per la sua morte e dicendo ai fan che Jihan “è diventato una stella nel cielo”.

A fare luce sulla questione, oltre Jihan, sono chiamati anche gli inquirenti affinché facciano chiarezza sulle responsabilità della strage, e sulle lacune nel controllo della folla da parte della polizia. Intanto però il governo sudcoreano ha dichiarato il lutto nazionale fino al 5 novembre.