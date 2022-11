Morto sul palco durante l’esibizione, fan scioccati. Lutto nel mondo della musica

Il mondo della musica è in lutto per una tragica morte annunciata di recente, si tratta di un artista di fama internazionale. Tutti sono sconvolti per quanto accaduto, sembra che questo cantante sia venuto a mancare dopo una sua esibizione, scioccando tutti.

Il mondo della musica è rimasto di recente sconvolta da una drammatica notizia che ha scioccato milioni di fan che non possono ancora credere a quanto accaduto. La sorpresa deriva anche dalle circostanze in cui si è verificata questa cosa. Molti sono stati i messaggi di cordoglio.

Il famosissimo musicista haitiano Mikaben è morto in seguito a un malore che lo ha fatto cadere sul palco mentre i esibiva in un concerto a Parigi. L’uomo aveva appena 41 anni e si stava esibendo nell’Accor Arena, a Parigi est, ad assistere alla tragedia c’erano ventimila persone.

Sembra che la sua esibizione si fosse appena conclusa e che Mikaben stesse lasciando il palco quando si è improvvisamente accasciato a terra per un malore.

Molti sono i video che hanno circolato in queste ultime ore circa la drammatica fine del rapper. L’immagine del cantante che muore in diretta internazionale hanno fatto il giro dei social media. Nel video lo si vede chiaramente il rapper che si esibisce, era ospite dell’Accor Arena insieme ad altri cantanti. Finito il suo numero il cantante ha salutato e si è voltato per lasciare il palco. Proprio quando è arrivato infondo si è accasciato per terra e in quel momento l’arresto cardiaco si era già verificato.

Sono bastati pochi secondi per capire che si trattava di qualcosa di grave e per questa ragione i soccorsi sono arrivati tempestivamente, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La notizia della morte è stata data ufficialmente sul profilo Twitter di Accor Arena. Sui giornali si è parlato di infarto.

Chi era Mikaben?

Mikaben era uno dei più grandi della scena musicale internazionale, il vero nome del rapper era Michael Benjamin ed era nato a Port-au-Prince, capitale di Haiti, nel 1981 e suo padre era ancora più famoso perché si trattava di Lionel Benjamin, anche lui cantante.

Mikaben aveva 20 anni di carriera alle spalle e l’haitiano era diventato famoso in patria e all’estero nei primi anni 2000 con il brano Ou Pati.

È stato proprio il precedente paterno a far appassionare il compianto rapper alla musica, fin da bambino. La strada che aveva scelto gli avrebbe dato tante soddisfazioni sul piano artistico. Mikaben aveva fondato il gruppo Krézi Mizik e la sua carriera è decollata sempre di più nel corso degli anni fino a fargli occupare uno dei posti più alti nel mondo della musica internazionale oltre che essere un artista molto apprezzato.

Per molti colleghi è stato una grande fonte di ispirazione, per questo motivo la sua morte è stata un dramma per tutti. La stessa Haiti è in lutto e il primo ministro ha reso omaggio all’artista scomparso improvvisamente.