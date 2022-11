Ilary Blasi: cosa faceva prima della televisione? Dopo anni viene fuori la verità

Ilary Blasi è riconosciuta adesso come una delle conduttrici più famose ed apprezzate della televisione italiana. Ma prima di diventare una diva del piccolo schermo la donna ha fatto una cosa molto diversa e solo ora si svelano segreti del passato.

E’ impossibile negare come Ilary Blasi venga considerata come una delle conduttrice più importanti del panorama dello spettacolo italiano. La donna è stata al timone de Le Iene per molti anni e ha condotto due grandi edizioni del Grande Fratello. Adesso la sua figura professionale è associata al reality show “L’isola dei Famosi” dove ha dimostrato il suo unico modo di condurre , schietto ed ironico.

Eppure, in televisione ha iniziato con Gerry Scotti ricoprendo il ruolo di Letterina nello storico programma Passaparola, insieme a quella che è diventata una sua grande amica e attuale conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin. Prima di Passaparola, da bambina aveva recitato film “Da Grande” con Renato Pozzetto.

Ma durante la sua giovinezza la Blasi ha fatto qualcosa di molto diverso che ha spiazzato tutti.

I guadagni attuali di Ilary Blasi

Ilary Blasi che al momento si trova nel bel mezzo di una battaglia legale con il suo ex marito Francesco Totti è di certo una delle conduttrici che guadagna di più. Il suo patrimonio insieme a quello del suo ex Totti raggiunge cifre esorbitanti soprattutto perché la donna è sempre più richiesta in televisione.

Si dice che per ogni puntata de L’isola di famosi Ilary Blasi ricevesse ben 50 000 per una somma complessiva di 900 000. Uno stipendio che sarà probabilmente confermato anche per l’anno prossimo. Cifre simili anche per le passate edizioni del Grande Fratello collezionando un totale notevolissimo.

Il passato lavorativo di Ilary Blasi

Antonio Cantarutti ex collega di Ilary Blasi ha dichiarato qualcosa sulla carriera di Ilary Blasi, rivelando particolari inediti sul uo passato. Ecco cosa ha confessato: “Doveva sbarcare il lunario e prendere parte ai fotoromanzi, per lei quello fu un impegno costante.”

Quindi, Ilary Blasi prima di essere la celebre conduttrice che è, faceva i fotoromanzi. Cantarutti ha anche dichiarato qualche aneddoto sui loro momenti sul set. Queste le sue parole: “Aveva le idee chiare e le truccatrici erano convinte che avrebbe fatto strada nel mondo dello spettacolo. Vi era però differenza di età tra noi e baciarla mi metteva in grossa crisi, lei era una ragazzina e io ero già adulto. Se ci avvicinavamo troppo, il regista si arrabbiava”.

Insomma, data la sua bellezza e il suo carisma già si sospettava che avrebbe fatto strada nel mondo patinato dello showbusiness.