“Incinta di Alberto di Monaco”, ma Charlene non è la madre, la scioccante indiscrezione

Charlene di Monaco al centro di molte notizie relative alla sua salute, anche mentale, torna nel vortice del gossip per una gravidanza, ma non si tratta della sua, a quanto pare si parla di una scioccante indiscrezione che riguarda suo marito e un’altra donna. Si parla di gravidanza.

Alberto di Monaco avrebbe tradito Charlene e non una volta sola, la principessa Wittstock non ne può più. Questa volta la crisi tanto ipotizzata dai due sembra essere effettiva, ma si tratta di realtà o anche questa volta sono solo rumors? Ecco cosa sappiamo.

Di recente vi abbiamo raccontato delle recenti crisi isteriche depressive di Charlene di Monaco e del fatto che la donna avrebbe vissuto dei momenti veramente difficile, durante i quali il marito le avrebbe anche consigliato di passare del tempo da sola, lontana dalla famiglia.

A fare da corollario di questa situazione sembra che vi sia da tempo una crisi tra moglie e marito anche se questa è stata più volte smentita. Di certo anche il Principato di Monaco fa parlare di sé in questo periodo, tanto quanto la Royal Family inglese.

Al momento Charlene sta vivendo una forte depressione e questo già dai tempi della sua infezione contratta in Sud Africa lo scorso inverno, quando le cose già non andavano bene. Per diverso tempo le è stato addirittura dato l’appellativo di “principessa triste”, qualcuno tra i sudditi sostiene che questo velo di tristezza abbia coperto il viso della bellissima ex nuotatrice da quando ha sposato Alberto di Monaco.

In effetti se c’è una cosa davvero poco chiara è proprio questa: che tipo di rapporto hanno Charlene e suo marito Alberto? Non è dato sapere se tra i due ci sia davvero l’amore, ma quello che è certo è che non sono mai mancati rumors sulla possibile infedeltà di lui e sulla crisi matrimoniale.

Una delle voci che attualmente gira di più, infatti, è che ci sarebbe un’altra donna, una delle tante, dal momento che Alberto non è mai stato troppo fedele e che stavolta questa donna sia incinta. Di certo se questa cosa corrispondesse a verità allora sarebbe di sicuro una notizia super sconvolgente, da prima pagina.

Alberto aspetta un altro figlio? Chi è la donna misteriosa?

Alberto sarebbe stato ancora una volta infedele e questa volta la donna in questione sarebbe anche incinta. Charlene questa volta avrebbe scoperto tutto e la notizia pare sia stata lanciata dal royal watcher Stéphane Bern, la stessa persona che alcuni mesi fa aveva annunciato il rientro a corte di Charlene.

Tutti sanno che Alberto di Monaco non è mai stato un marito fedele, le sue scappatelle sono state tante negli anni, anche prima del matrimonio e da queste scappatelle sarebbero nati anche alcuni figli illegittimi. Eppure negli ultimi mesi sembrava che Charlene avesse trovato un equilibrio, equilibrio scombussolato non solo dalle recenti crisi della donna ma anche dall’ennesima conferma di adulterio da parte sua.

Charlene si è chiusa di nuovo a riccio e non si è più vista, probabilmente non solo per le sue condizioni di salute ma anche e proprio per l’infedeltà di Alberto. Ma cosa sappiamo di questa donna?

Sembra che la donna sia brasiliana e che sia rimasta incinta, lei sostiene di essersi resa conto solo di recente che l’uomo con cui tempo addietro aveva avuto una relazione era effettivamente il principe Alberto di Monaco che a lei si era spacciato come un avvocato canadese.

A questo punto la donna che poi sarebbe rimasta incinta ha chiesto di eseguire il test del Dna ma Alberto si sarebbe rifiutato, facendo ricorso alla sua immunità diplomatica. In ogni caso il principe non ha alcuna intenzione di riconoscere il bambino.