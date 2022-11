Romina e Al Bano: “è una cosa innaturale…” il dolore straziante della figlia Ylenia

Romina Carrisi sa che significa perdere un figlio, le sue sono parole molto dolorose e agghiaccianti se pensiamo al precedente storico della sua famiglia e alla tragica scomparsa di sua sorella Ylenia nel lontano 1994. La sua è una confessione inaspettata.

Romina Carrisi è una dei figli di Al Bano e Romina Power, la cui storia d’amore negli anni Settanta fece sognare i fan, la loro sembrava infatti essere una storia destinata a durare. Purtroppo la scomparsa improvvisa della primogenita Ylenia gettò un’ombra sulla coppia che non si è più ripresa. Ancora oggi i fan sperano in un ritorno di fiamma della storica coppia ma tra ipotesi e smentite questa cosa non è ancora successa.

Non dobbiamo dimenticare, inoltre, che al momento Al Bano e Loredana Lecciso stanno ancora insieme e che anzi, tra la Lecciso e la Power non corre buon sangue, questo anche per la recente diffida di Romina Power verso Domenica In durante l’ospitata di Loredana Lecciso.

Al Bano da Loredana Lecciso ha avuto due figli, Jasmine e Albano Jr, i figli di Al Bano quindi sono cinque in tutto Ylenia, (scomparsa appunto nel 1994) Yari Marco e Cristèl e i due avuti appunto da Loredana Lecciso.

A proposito del delicato tema della perdita di un figlio, di recente Romina Carrisi è stata ospite del programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno che va in onda tutti i giorni in fascia pomeridiana. È stato in questa occasione che Romina jr. si sarebbe aperta sulla sua vita privata e avrebbe affrontato la questione della perdita di un figlio. Ma cosa è successo?

Romina jr. parla della perdita di un figlio

Durante l’intervista con Serena Bortone si è parlato della recente scomparsa di Franco Gatti, uno dei cantanti de I Ricchi e Poveri. Proprio Gatti aveva raccontato della tragica esperienza di aver perduto un figlio nel 2013 e da quel momento non è stato più lo stesso. Proprio Romina ha incontrato Gatti in più di un’occasione e ha speso queste parole per lui:

“Credo che Franco abbia subito un lutto talmente forte che è praticamente impossibile trovare la forza per andare avanti. Ogni giorno devi trovare tra le macerie della tua vita, che è rimasta dopo un trauma così forte che è perdere un figlio, che a un certo punto devi lasciare perdere un pezzo della tua vita che eri prima e se cantare non ti reca più quella felicità che ti dava prima è meglio lasciare andare”.

Ovviamente queste parole dette da lei che ha perso la sorella Ylenia anni prima e sa cosa hanno provato i suoi, sono parole significative e commoventi: “So che cosa vuol dire perdere una sorella e mettendomi nei panni dei miei genitori so che cosa vuol dire perdere un figlio, è una cosa innaturale, perché va contro natura e perché dovrebbe essere l’opposto e so la forza che hanno i miei genitori che dopo 30 anni mettono una corazza, un sorriso per andare avanti”.

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Romina jr. sembra che in questo periodo stia vivendo una storia d’amore con un uomo più vecchio di lei di 16 anni e che le cose per il momento stiano procedendo bene. Si tratta di Stefano Rastelli, il regista di Oggi è un altro giorno, la trasmissione quindi è stata galeotta.